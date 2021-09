Fico hlasem odpůrců očkování. Prachsprostý byznys, vytvoří závislost, hlásá

Vše začalo, když se slovenského politika na brífinku zeptal jeden z novinářů, co si myslí o třetí dávce očkování proti nemoci covid-19. „Pane redaktore, to vážně potřebujete vysokou školu na to, abyste to konečně pochopili?“ řekl s tím, že nechápe, jak může někdo říct, že nejohroženější skupinou jsou ti, kteří mají dvě dávky.

„Dostanou třetí dávku. Potom jim řeknou, že je potřeba čtvrtá, pátá. A co pak, až udělají z milionů lidí závislé na nějakém Pfizeru? Budou jim říkat: 'když si nedáš Pfizer do půl roku, zemřeš',“ řekl bývalý slovenský premiér rozhořčeně.

Dodal, že jedinou výhodu očkování, kterou „uznává“, je ta, že může snížit riziko těžkého průběhu covidu. Jinak je podle něj potvrzené, že očkovaní mohou, stejně jako neočkovaní, onemocnění chytit a následně i šířit.

Očkovat se nenechá

„Když vidím zisky těch firem, jak z toho těží. Když si vezmu, že najednou Evropská léková agentura začíná mluvit o třetí dávce, uvědomím si, kdo jsou tady rozhodující hráči - Německo, Pfizer a Spojené státy,“ uvedl.



Nikdo ho zároveň už nepřesvědčí, že by za vakcinací mohlo být něco jiného než „prachsprostý byznys“. „Můj názor znáte, já se očkovat určitě nenechám,“ dodal.

Fico se na Slovensku nepřipojil ke kampani na podporu očkování proti covidu-19, místo toho kritizoval očkování nezletilých. Byl zároveň toho názoru, že náklady na odměny, které slovenská vláda zaváděla na podporu vakcinace, by mohly zaplatit farmaceutické firmy.



V pátek na Slovensku přibylo podle vládního webu 519 pozitivních PCR testů a 135 pozitivních antigenních testů. Počet případů na sto tisíc obyvatel za dva týdny vzrostl na 59 z 27. Aktuálně je v nemocnicích 135 lidí, přičemž 23 z nich je na JIP a čtrnáct na umělé plicní ventilaci. K 60 šedesátiprocentní proočkovanosti Slovensku chybí naočkovat zhruba 900 tisíc lidí.

V zemi budou kvůli šíření covidu platit od příštího týden ve většině okresů přísnější epidemická opatření.

Zpřísnění omezení se vztahuje kromě jiného na některé provozy i na konání hromadných akcí. V desítce okresů, které se dostanou už do třetího stupně epidemického rizika z pětistupňové škály, pocítí opatření hlavně lidé, kteří nebyli očkování proti covidu-19, neprodělali toto onemocnění nebo nebudou mít výsledek negativního testu na koronavirus. V takovém případě nemohou ve zmíněných okresech s nejhorším vývojem epidemické situace například do restaurace či na plovárnu.

Přísnější omezení budou platit také ve druhém největším slovenském městě, v Košicích, kam příští týden při své návštěvě Slovenska zavítá papež František.