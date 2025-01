Vládnutí mu nejde. „Majdanem“ proto Fico odvádí pozornost, míní expert

Slovenský premiér Robert Fico v souvislosti se zprávou tajné služby SIS a údajnými informacemi o tom, že opozice a další aktéři chystají na Slovensku převrat, ohlásil svolání bezpečnostní rady státu. Ta bude zasedat až ve čtvrtek ráno, ale obecně – jaká opatření může přijmout?

To je velmi těžká otázka vzhledem k tomu, jaké informace jsou dostupné na veřejnosti, a k tomu, že se bavíme o utajené zprávě, o které by v podstatě neměl nikdo nic vědět. Jsou to tedy jen spekulace. Ale v pátek se chystají protesty po celém Slovensku, takže bezprostřední efekt může vypadat třeba tak, že bude snaha posílit policejní hlídky, možná vyzvat lidi, aby na tyto protesty nešli kvůli hrozbě nějakého nebezpečí.

Ale uvidíme. Na jedné straně je třeba jakoukoliv takovou komunikaci ze strany vlády nebo bezpečnostních složek vnímat vážně, pokud člověk věří, že mají „snahu ochraňovat Slovensko“. Na druhé straně informace, které pronikly na veřejnost, ukazují, že to je další z kroků Roberta Fica, kterým se snaží přesunout veřejnou pozornost a diskuzi od svého vládnutí někam jinam. Vládě jednoduše to vládnutí nejde.

Vzpomenu kauzu jen dva týdny starou, jež se týká katastru nemovitostí a dodnes není vyřešená. Pro Slovensko to byl vůbec největší útok na kritickou infrastrukturu a my tu řešíme e-mail nevládních organizací, které uvažují o tom, jak protestovat proti vládě. (Podle listu Sme tajná zpráva SIS vychází i z mailu z občanského sektoru, který rozebírá možnosti nenásilných protestů. K autorství tohoto mailu se pak přihlásila slovenská platforma Nie v našom mestě, pozn. red.)

Fico tvrdí, že opozice chce blokovat cesty, obsazovat vládní budovy, že chystá „majdan“. Mluví o gruzínském příkladu a i z onoho kybernetického útoku na slovenský katastr obviňuje Ukrajince. Jak toto všechno hodnotíte a jak reálné je, že premiér třeba skutečně využije bezpečnostní složky vůči opozici?

Myslím si, že tam ještě nejsme. Už jmenování současného vedení tajných služeb bylo kritizováno od chvíle, kdy se v čele SIS objevil syn předního politika Směru Pavol Gašpar. Z tohoto pohledu to tedy není překvapení. Předpokládalo se, že tajná služba bude mít blíž k vládě a potenciálně tu hrozí scénář, který Slovensko v takovém rozsahu zažilo naposledy v devadesátých letech za vlády Vladimíra Mečiara.

Erik Láštic Slovenský politolog Erik Láštic působí na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Přednáší o vládě a politice na Slovensku a v USA či o politice osobních údajů.

Pamatuji si, že když jsme spolu mluvili krátce po posledních parlamentních volbách, říkal jste, že horší než za Mečiara to nebude. Tak co si myslíte teď, o zhruba rok a čtvrt později?

Za Mečiara reálně došlo k tomu, že byl tajnou službou unesen prezidentův syn. Za Mečiara také reálně došlo k tomu, že jeden z lidí z prostředí tajné služby byl později zavražděn, protože chtěl vypovídat o tehdejších poměrech. Stále se to tedy podle mě nedá porovnávat. Samozřejmě bych ani to dnešní dění nezlehčoval.

Na jedné straně to beru vážně, i kdyby to byly jen symbolické kroky a součást politické komunikace, kterou vidíme všude kolem v evropském prostoru i jinde. Přinejmenším se nastavují narativy, které hovoří o tom, že opozice nemá legitimní právo veřejně působit, nemá právo využívat své možnosti a nástroje, které má z ústavy a které jsou tradičně součástí politického systému, a to kvůli tomu, že je to organizované někým ze zahraničí.

Na druhé straně je to směšné, trapné. Pokud tajná služba opravdu jako základ svého zpravodajského působení vzala e-mail, který měl sto třicet adresátů, který byl veřejný a v němž lidé uvažovali, jakým způsobem protestovat proti vládě, tak je to směšné. Ale toto je momentálně slovenská politika. Probíhají tu zástupné, imaginární souboje. Do velké míry jsou určené voličům vládní koalice, kteří z velké části nesledují tradiční média a na sociálních sítích jsou živeni těmito narativy, že západní mocnosti jsou napojené na současnou opozici, neziskovky, média – a do toho teď přibyla Ukrajina jako náš nový nepřítel – a dohromady nám brání v tom, aby Slovensko vzkvétalo.

My ovšem nevíme, co je obsahem té zprávy SIS. Někteří koaliční poslanci potvrdili míru závažnosti, kterou nastolil premiér Fico. Ale například jeden relativně vlivný poslanec koaliční Slovenské národní strany (SNS) Roman Michelko dnes v rozhovoru pro alternativní rádio řekl, že v té zprávě v podstatě nic nebylo, že tam bylo pár veřejně známých jmen a že šlo o to, jak organizovat protesty, ale že on tam nic tak závažného neviděl. Svádí se tu zápas o to, kde se bude odehrávat volební souboj budoucnosti – zda na takovémto poli, či zda bude tématem to, jak stát selhává a není schopný postarat se o své občany.

Zpráva SIS je tajná. Je možné, že bude v budoucnosti odtajněna a my se dozvíme, co v ní je?

V tomto momentu určitě ne, pokud to je zpráva, která potenciálně obsahuje informace, jež by v budoucnosti mohly vést například k nějakému trestnímu stíhání či obvinění konkrétních lidí. Mluví se tu totiž o konkrétních lidech, kteří ve spojení s jinými mocnostmi mají připravovat nějaký převrat. To už se bavíme o vlastizradě, což je samozřejmě závažné.

Slovensko před více než půl rokem zažilo pokus o atentát na předsedu vlády a za těch více než šest měsíců jsme se nedozvěděli v podstatě nic. Neproběhla žádná veřejná diskuze, neproběhlo žádné parlamentní vyšetřování, nebyla vypracována žádná zpráva, jež by ukázala, co se vlastně stalo, jaká opatření byla přijata do budoucna. Nebylo to přitom poprvé, co byli vrcholní politici ohroženi na životě. Prezidentka Zuzana Čaputová byla během svého působení opakovaně vystavena podobným tlakům a zásahům do svého soukromí. Nestalo se nic, je ticho. Vnímám to jako politizaci tajné služby, což ostatně zase není poprvé. Je to spíš pravidelná součást slovenské politiky za těch posledních třicet let.

Říkal jste, že Fico svými kroky zastírá problémy své vlády. Může mít ale ještě nějaký další důvod pro načasování toho všeho, co v poslední době dělá? Před Vánoci byl v Moskvě, pak jel do Turecka, včera se sešel s Viktorem Orbánem...

Myslíte, že byl na konzultaci? (smích) Zase úplně netušíme, co bylo obsahem těch rozhovorů. Ale pokud sledujete například politickou komunikaci Směru hlavně na sociálních sítích a podíváte se na reakce ostatních, toto jsou narativy, které dominují diskuzi pod jejich příspěvky. Silně zpochybňují Evropskou unii, zpochybňují NATO, jsou vysloveně proruské. Druhý narativ, který se tam v posledních měsících silně objevuje, je „kdy už opozice a její lídři skončí ve vězení“. Směr do velké míry přispěl k tomu, že zradikalizoval přinejmenším tu část příznivců, kteří jsou viditelní na sociálních sítích. Místopředseda Směru a europoslanec Ľuboš Blaha podobným jazykem komunikuje už desítky měsíců, mluví o vlastizradě, západních agentech na Slovensku... Toto je tedy jen takové dovršení toho, co Směr ústy některých svých představitelů v prostoru sociálních sítí říká už měsíce a měsíce.

A když se zeptám naopak na roli opozice – může mít zmíněná zpráva SIS nějaký reálný základ v tom, že se skutečně chystalo něco, o čem se dozvíme až později? Současné opozici v čele s Michalem Šimečkou paradoxně mnozí vyčítají, že je příliš slabá. Může být něco z toho, co Fico s odkazem na tajné služby tvrdí, pravda?

Ale v jakém smyslu? Že se tu opozice snaží udělat státní převrat a násilným způsobem zabrat vládní budovy a použít armádu? To totiž je převrat. Ale pokud se tu bavíme o využití ústavního práva shromažďovat se a protestovat... Slovensko nemá téměř žádnou historii protestů, které by vypadaly tak jako například ve Francii, že by se studenti vysokých škol zabarikádovali na školách a týdny je okupovali. Realitou totiž je, že se na Slovensku začalo protestovat už velmi brzo po volbách, tedy více než před rokem. Protesty však nenabírají větších a větších rozměrů, nezúčastňuje se jich víc lidí, takže je možná chtějí zatraktivnit, zvětšit jejich dosah, možná je udělat nanovo.

Ovšem dokud se opravdu neprokáže, že je tu nějaké propojení, že jsou tu nasazení agenti CIA, kteří tu jistým aktérům dávají školení a připravují násilné svržení vlády, tak zbytek je úplně standardním uvažováním o tom, jak dělat protesty. Tak jako je dělal Směr a tehdejší opozice během pandemie, kdy bylo zakázáno shromažďování a oni i přesto pozvali lidi, svozili je autobusy z celého Slovenska do Bratislavy a pak protestovali proti pandemickým opatřením. Beru to jako součást života v demokracii. Protestovat je základní právo a má jej i současná opozice. Stejně jako jej měl Robert Fico, když sám byl v opozici.