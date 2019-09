Myslí si to celý národ, zastal se Kotlebova rasisty expremiér Fico

Mazurek z krajně pravicové partaje Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (L’SNS) o křeslo poslance přišel v úterý poté, co rozsudek nižší instance potvrdil slovenský Nejvyšší soud. Za rasistické a xenofobní výroky o Romech a imigrantech dostal politik také pokutu 10 tisíc eur (250 tisíc korun).

Mazurkovy výroky Bývalý poslanec L’SNS v živém rozhlasovém vysílání mluvil o „celé komunitě cikánských asociálů“, o tom, že zvláštní škola otevřená v době jeho dětství připomínala zoologickou zahradu, nebo o tom, že by si „cikáni neměli z plození dětí dělat byznys“. Na bratislavském nádraží zase na muslimskou rodinu vykřikl „jebu vašeho Alláha“. Mazurek také na svém Facebooku zpochybňoval holokaust. „Neobhajuji žádný režim, ale o Třetí říši víme jen lži a pohádky o šesti milionech a mýdlech ze Židů. O Hitlerovi nás učí samé lži,“ napsal do statusu, který později smazal.

Předsedovi vládní strany Směr-SD Ficovi se to však nelíbí. „Milan Mazurek řekl to, co si myslí téměř celý národ. A když někoho popravíte za pravdu, uděláte z něj národního hrdinu,“ řekl ve videu, které zveřejnil ve čtvrtek na svém facebookovém účtu.

„Pokud má být výrok Nejvyššího soudu měřítkem, co je u výroků na adresu Romů trestným činem, to rovnou mohou orgány činné v trestním řízení zajít do kterékoliv krčmy na Slovensku a všechny hosty včetně ležících psů pozavírat,“ pronesl.

Soudy podle expremiéra rozhodují podle toho, jak na ně zrovna zatlačí média, a ne na základě skutečných důkazů. „Předsedovi Lidové strany Naše Slovensko Marianu Kotlebovi můžu jen tiše závidět, jak mu hlupáci z deníků Sme, N či třetí ‚sluníčkářský’ sektor přidávají procenta,“ řekl také.

Lídra Směru za jeho slova zkritizovali členové odborné veřejnosti i politici napříč stranami. „Robert Fico popřel rozhodnutí Nejvyššího soudu, že poslanec kotlebovců Milan Mazurek spáchal extremistický trestný čin. Přidal se na stranu těch, kteří popírají holokaust a obdivují Tisa a Hitlera. Fico dal facku všem bojovníkům Slovenského národní povstání,“ řekl podle Denníku N Peter Pollák.

Ten je prvním slovenským europoslancem romského původu a bývalý zplnomocněnec vlády pro romskou komunitu. Jeho nástupce v této funkci místopředseda strany Most-Híd Ábel Ravasz upozornil na to, že se „blíží volby a Fico znovu vytahuje protiromskou rétoriku“.

Pollákův stranický kolega z hnutí OĽaNO Igor Matovič pak prohlásil, že „Fico velmi dobře ví, že se mu čas, kdy si se svou mafií zprivatizoval spravedlnost pro sebe a své kumpány, nezadržitelně krátí“.

„Ví, že jeho jediná záchrana, jak se může udržet u moci, je vytvořit koalici se stranou Mariana Kotleby, proto se mu beze studu vydal v ústrety,“ míní. Fico tak podle Matoviče naplival do tváře všem slušným Romům.

Premiér a člen vládního Směru Peter Pellegrini na dotaz Denníku N odepsal, že „je rád, že takový člověk (jako Mazurek) už nebude sedět v Národní radě Slovenské republiky“. „A nikdy se takových lidí nebudu zastávat,“ podotkl a nepřímo se tak do Fica opřel.

Napřímo to pak udělala vládní Slovenská národní strana (SNS). Ta v prohlášení uvedla, že je v šoku. „Věříme, že si náš koaliční partner uvědomuje, že je podpora extremismu v jakékoliv podobě vysoce společensky nebezpečná a není akceptovaná ani v Bruselu, ani v Moskvě,“ napsala podle deníku Sme.

Na Fica už kvůli výroku člen Občanské konzervativní strany (OKS) Juraj Petrovič podal trestní oznámení. A nezávisle na něm se případem začala zabývat i slovenská Národní kriminální agentura (NAKA). Pro TvNoviny.sk to potvrdilo slovenské policejní prezidium.