Fico opět pojede na oslavy konce války do Moskvy, rád by i do Normandie

Fico cestoval do Ruska při příležitosti uvedených oslav i loni. Tehdy jeho návštěvu Moskvy slovenská opozice označila za ostudu pro Slovensko a za „plivanec do tváře“ spojencům v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Většina evropských představitelů na protest proti pokračující ruské agresi na Ukrajině do Moskvy nejela.
|
Unijní státy prodloužily protiruské sankce, dvě jména ze seznamu zmizela
Předseda slovenské vlády dlouhodobě kritizuje přístup EU k válce na Ukrajině či k protiruským sankcím evropského bloku. Jeho nynější kabinet po nástupu do úřadu v roce 2023 zastavil vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.
Vylodění spojenců v Normandii v červnu 1944 v tehdy nacisty okupované části Francie je považováno za zásadní moment ve vývoji druhé světové války. Vedl až k osvobození západní Evropy a porážce nacistického Německa.