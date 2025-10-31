Fica zařadili na seznam predátorů svobody tisku, spolu s diktátory i Izraelci

  14:57
Organizace Reportéři bez hranic (RSF) zařadila slovenského premiéra Roberta Fica na seznam takzvaných predátorů svobody tisku. Ty podle ní spojuje nenávist ke svobodě tisku a jejich cílem je umlčování nezávislých médií. Mezi aktéry, kteří letos napadali novináře a právo na informace, francouzská organizace řadí mimo jiné i izraelskou armádu, ruského diktátora Vladimira Putina, miliardáře Elona Muska, či Komunistickou stranu Číny.
Robert Fico (27. srpna 2025)

Robert Fico (27. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Slovenský premiér Robert Fico a ruský diktátor Vladimir Putin v Číně (2. září...
Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)
Viktor Orbán (28. září 2025)
Robert Fico (15. května 2025)
20 fotografií

Ačkoliv je jejich cíl shodný, umlčování tisku takzvanými predátory se podle RSF liší. „Zabíjejí, cenzurují, vězní a napadají novináře, rdousí zpravodajská média, hanobí žurnalistiku nebo využívají její kodexy k manipulaci informací pro propagandistické účely,“ stojí v prohlášení organizace.

Novináři jsou krvelační bastardi, prohlásil Fico. Chce národní mediální úřad

Fica organizace řadí do sociální kategorie predátorů. Tito aktéři podle ní očerňují média a podněcují nedůvěru vůči novinářům. RSF uvádí, že premiérovy slovní útoky na média byly inspirací pro výhrůžky vůči novinářům a dokonce podle ní vedly k vraždě novináře Jána Kuciaka v roce 2018. Za autoritářské RSF označuje politickou kontrolu veřejného vysílání a omezení přístupu k informacím kontrolovaným vládou.

„Jsem přesvědčen, že na Slovensku působí organizovaná zločinecká skupina novinářů, soustředěná hlavně v Denníku N, SME a Aktualitách“, řekl v minulosti Fico, jehož prohlášení RSF cituje.

Šíří nenávist, podíváme se jim na finance. Fico zaútočil na slovenská média

Organizace rovněž připomíná, že předseda slovenské vlády označil novináře za „hyeny“, „krvežíznivé parchanty“, „ďáblem posedlé“ a za „špinavé protislovenské prostitutky“.

Slovensko se v letošním žebříčku svobody médií, který sestavuje RSF, propadlo o devět míst a skončilo 38. ze 180 hodnocených zemí.

Seznam predátorů

Kategorie „Sociální“: „Špiní média a podněcují nedůvěru vůči novinářům“

Elon Musk (USA)

Honest reporting (Izrael)

Margarita Simonjanová (Rusko)

OpIndia (Indie)

Javier Milei (Argentina)

Robert Fico (Slovensko)

Kategorie „Ekonomičtí“: „Ničí média finančně“
Alphabet a Meta (USA)

Bidzina Ivanišvili (Gruzie)

Vladimir Tabak (Rusko)

Alden Global Capital (USA)

William Ruto (Keňa)

Vincent Bolloré (Francie)

Kategorie „Právní“: „Vystavují novináře soudnímu pronásledování“

Brendan Carr (USA)

Foundation Against Terrorism (Guatemala)

Seng Heang (Kambodža)

Recep Tayyip Erdogan (Turecko)

John Lee Ka-chiu (Hongkong)

Roskomnadzor (Rusko)

Adani Group (Indie)

Kategorie „Bezpečnostní“: „Zabíjejí, napadají a zavírají novináře“

Izraelské bezpečnostní složky (IDF, Izrael)

Komunistická strana Číny (Čína)

Státní bezpečnostní a mírová komise (Barma)

Muhammad bin Salmán (Saúdská Arábie)

Vojenská junta (Burkina Faso)

Kartel Jalisco Nová Generace (Mexiko)

Aleksandar Vučić (Srbsko)

Kategorie „Političtí“: „Potlačují informace ve své zemi“

Hajbatulláh Achúndzáda (Afghánistán)

Vladimir Putin (Rusko)

Daniel Ortega (Nikaragua)

Alexandr Lukašenko (Bělorusko)

Ilham Alijev (Ázerbájdžán)

Alí Chameneí (Írán)

Nicolás Maduro (Venezuela)

Viktor Orbán (Maďarsko)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

31. října 2025  14:10,  aktualizováno  15:01

31. října 2025  14:57

Tradice dostihů ohrožena. Areál v Chuchli se nedohodl se státem na nájmu

Dostihový a jezdecký areál v pražské Chuchli začal rozesílat výpovědi svým nájemcům a uživatelům. Společnost Chuchle Arena Praha se nedohodla s ministerstvem zemědělství na nové nájemní smlouvě....

31. října 2025  13:01,  aktualizováno  14:43

Našli i klokana bez hlavy. Úhyn zvířat u zámku nebyl trestný čin, uzavřela policie

Podezřelý úhyn zvířat ve farmaparku v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku nebyl podle policie trestným činem. Bývalí zaměstnanci si stěžovali, že zvířata hladověla nebo dostávala...

31. října 2025  14:23

„Práce“ za 300 tisíc na hodinu. Podvodník vylákal z ženy během směny tučnou sumu

Snovým platem bezmála 300 tisíc na hodinu by se mohl pochlubit muž, který se ve čtvrtek vydával v telefonu za policistu. Volající ženě namluvil, že si někdo chce jejím jménem vzít půjčku. A aby se...

31. října 2025  14:10

RECENZE: Nepela, který váhá, ale neriskuje. Film o krasobruslaři zvedá Trojanův výkon

Dílem náhody a následné nedohody vznikly dva životopisy legendárního krasobruslaře. První Nepela právě vstoupil do kin. Zdobí jej Josef Trojan v titulní roli, kazí popisnost a obrazová manýra.

31. října 2025

EXKLUZIVNĚ: Co plánuje Babišova vláda? Získali jsme programové prohlášení

Redakce iDNES.cz má k dispozici finální návrh programového prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů sobě, který zástupci stran podepíšou a představí v pondělí. Počítá se znovuzavedením EET, vrácením...

31. října 2025  13:59

Turecký soud potrestal tragický požár v hotelu. Jedenáct lidí dostalo doživotí

Soud v tureckém městě Bolu v pátek vyměřil tresty doživotního vězení jedenácti lidem v souvislosti s požárem, který v lednu zabíjel v hotelu v lyžařském středisku Kartalkaya na severu země. Při...

31. října 2025  13:54

Opuštěné kolo s košíkem hub stojí v lese už několik dnů. Co se stalo majiteli?

Policisté od čtvrtečního večera pátrají po majiteli opuštěného elektrokola, které se již několik dní nachází v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Majitele, pravděpodobně houbaře, hledají...

31. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:34

Řidič kamionu vyměnil návěsy. Pak ohlásil, že mu ukradli motory za 35 milionů

Kriminalisté objasnili krádež, při níž zmizela z návěsu kamionu zhruba stovka motorů za 35 milionů korun. Jednapadesátiletý šofér ji nahlásil na jaře na Trutnovsku. Zásilku zboží cizinec vezl z...

31. října 2025  13:27

New York pod vodou, dva mrtví. V Central Parku déšť překonal rekord z roku 1917

Dva lidé ve čtvrtek zemřeli v zatopených sklepech v New Yorku poté, co části velkoměsta na východním pobřeží Spojených států postihl vydatný déšť. Voda zaplavila také některé ulice a stanice metra,...

31. října 2025  13:25

Ruští strážci morálky brojí proti Halloweenu. Násilí je neruské, tvrdí

Ruští obránci tradičních hodnot se pustili do útoku proti Halloweenu. Úředníci a aktivisté napříč zemí žádají učitele a podniky, aby od oslav svátku upustili. Halloween označují za satanský, neruský...

31. října 2025  13:14

