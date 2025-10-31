Ačkoliv je jejich cíl shodný, umlčování tisku takzvanými predátory se podle RSF liší. „Zabíjejí, cenzurují, vězní a napadají novináře, rdousí zpravodajská média, hanobí žurnalistiku nebo využívají její kodexy k manipulaci informací pro propagandistické účely,“ stojí v prohlášení organizace.
|
Novináři jsou krvelační bastardi, prohlásil Fico. Chce národní mediální úřad
Fica organizace řadí do sociální kategorie predátorů. Tito aktéři podle ní očerňují média a podněcují nedůvěru vůči novinářům. RSF uvádí, že premiérovy slovní útoky na média byly inspirací pro výhrůžky vůči novinářům a dokonce podle ní vedly k vraždě novináře Jána Kuciaka v roce 2018. Za autoritářské RSF označuje politickou kontrolu veřejného vysílání a omezení přístupu k informacím kontrolovaným vládou.
„Jsem přesvědčen, že na Slovensku působí organizovaná zločinecká skupina novinářů, soustředěná hlavně v Denníku N, SME a Aktualitách“, řekl v minulosti Fico, jehož prohlášení RSF cituje.
|
Šíří nenávist, podíváme se jim na finance. Fico zaútočil na slovenská média
Organizace rovněž připomíná, že předseda slovenské vlády označil novináře za „hyeny“, „krvežíznivé parchanty“, „ďáblem posedlé“ a za „špinavé protislovenské prostitutky“.
Slovensko se v letošním žebříčku svobody médií, který sestavuje RSF, propadlo o devět míst a skončilo 38. ze 180 hodnocených zemí.
Seznam predátorů
Kategorie „Sociální“: „Špiní média a podněcují nedůvěru vůči novinářům“
Elon Musk (USA)
Honest reporting (Izrael)
Margarita Simonjanová (Rusko)
OpIndia (Indie)
Javier Milei (Argentina)
Robert Fico (Slovensko)
Kategorie „Ekonomičtí“: „Ničí média finančně“
Bidzina Ivanišvili (Gruzie)
Vladimir Tabak (Rusko)
Alden Global Capital (USA)
William Ruto (Keňa)
Vincent Bolloré (Francie)
Kategorie „Právní“: „Vystavují novináře soudnímu pronásledování“
Brendan Carr (USA)
Foundation Against Terrorism (Guatemala)
Seng Heang (Kambodža)
Recep Tayyip Erdogan (Turecko)
John Lee Ka-chiu (Hongkong)
Roskomnadzor (Rusko)
Adani Group (Indie)
Kategorie „Bezpečnostní“: „Zabíjejí, napadají a zavírají novináře“
Izraelské bezpečnostní složky (IDF, Izrael)
Komunistická strana Číny (Čína)
Státní bezpečnostní a mírová komise (Barma)
Muhammad bin Salmán (Saúdská Arábie)
Vojenská junta (Burkina Faso)
Kartel Jalisco Nová Generace (Mexiko)
Aleksandar Vučić (Srbsko)
Kategorie „Političtí“: „Potlačují informace ve své zemi“
Hajbatulláh Achúndzáda (Afghánistán)
Vladimir Putin (Rusko)
Daniel Ortega (Nikaragua)
Alexandr Lukašenko (Bělorusko)
Ilham Alijev (Ázerbájdžán)
Alí Chameneí (Írán)
Nicolás Maduro (Venezuela)
Viktor Orbán (Maďarsko)