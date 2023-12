„Náš tlak funguje! Je to malé a jen částečné vítězství, ale i ta se počítají. Předseda parlamentu Peter Pellegrini právě na plénu oznámil, že rozpravu o promafiánském balíčku odloží až na druhý lednový týden. Znamená to první prohru Roberta Fica,“ napsal ve středu předseda opozičního strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka.

Šimečka připomněl, že nová vláda chtěla slibované změny v justici – opozicí souhrnně označované jako promafiánský balíček – prosadit už před Vánoci. Ficův kabinet se chopil moci 25. října a okamžitě začal konat. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok provedl čistky v policii, a to především mezi těmi jejími členy, kteří vyšetřovali zločiny Směru-SD a na něj napojených lidí.

Vláda také označila kritická média za nepřátelská a začala je bojkotovat. Ministryně kultury Martina Šimkovičová přesměrovala peníze určené na boj s dezinformacemi do oprav kulturních památek. Premiér také ohlásil, že je čas standardizovat vztahy s Ruskem, které přitom dodnes vraždí na Ukrajině.

A nyní tedy chtěl urychleně zrušit úřad speciální prokuratury, který se zabývá případy korupce, a prosadit udílení nižších trestů pro budoucí usvědčené korupčníky. „Jako dárek svým oligarchům,“ pokračuje Šimečka. „Plná náměstí a důrazný boj v parlamentu ho však donutily ustoupit, což vůbec nečekali,“ píše také s tím, že demonstrace i tlak opozice musejí pokračovat. „Naším cílem musí být promafiánský balíček úplně zastavit, nejen ho zpomalit,“ dodává politik.

Protesty, které se už třikrát konaly nejen v Bratislavě, ale i dalších městech napříč Slovenskem, svolala právě Šimečkova PS spolu se stranou Svoboda a Solidarita (SaS) a Křesťanskodemokratickým hnutím (KDH). Také SaS považuje odsun rokování o novele trestního zákona za společné dílo opozice a Slováků v ulicích.

Připravovaná legislativa ohrožuje právní stát na Slovensku také podle závěrů Úřadu evropského veřejného žalobce. Koalice nicméně trvá na tom, že se o rušení speciální prokuratury bude jednat i nadále ve zkráceném legislativním konání. Další jednání parlament plánuje po 8. lednu, oznámil Pellegrini v reakci na požadavky opozičního poslance Jozefa Joža Pročka, který žádal stažení novely trestního řádu.

Pellegrini podle Denníku N prohlásil, že „nikdo nejde zákon schválit v rámci osmačtyřiceti hodin“ a že vzhledem k tomu, co se děje v parlamentu, se o zrušení speciální prokuratury bude debatovat déle než o návrzích, které se předkládají ve standardním legislativním konání. Novináři ovšem připomínají, že kvůli zrychlenému projednávání novela neprošla připomínkovým řízením a zamířila rovnou do Národní rady. A kdyby nenarazila na opoziční obstrukce, do Vánoc by koalice měla hotovo.

Šéf parlamentu Pellegrini v současnosti přitom lavíruje mezi dvěma potřebami. Na jedné straně se předseda strany Hlas drží linie nastavené svými koaličními partnery ve Směru-SD a Slovenské národní straně. Na druhé straně si však potřebuje zachovat přízeň mezi slovenskými voliči. Příští rok na jaře se totiž budou konat prezidentské volby a právě Pellegrini je horkým favoritem, byť sám ještě kandidaturu oficiálně nepotvrdil.

Pokud by se volby konaly nyní, podle průzkumu společnosti Ipsos by Pellegrini jasně vyhrál. Volila by ho čtvrtina voličů a další by ho zvažovala, což znamená, že by jeho volební potenciál mohl překonat 50 procent. Šéf Hlasu by tak mohl vyhrát už v prvním kole voleb. Jeho potenciál navíc v posledních týdnech roste.

Kandidát opozice, bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok, by v prosinci dostal pouze zhruba 16 procent voličů, stejné množství by o něm uvažovalo. A ani pokud by se konalo druhé kolo, Korčok by podle průzkumu Pellegriniho neporazil. Zatím není jasné, kdy se prezidentské volby budou konat, ani kolik bude nakonec kandidátů.

Jak přitom ukazuje další průzkum, i voliči současné koalice vnímají plánované změny v justici jako snahu pomoci „našim lidem“. Myslí si to 48 procent všech dotazovaných a 27 procent voličů Ficova Směru. Většina Slováků navíc podle Ipsosu nevěří ani argumentům koalice. Ta tvrdí, že jsou tresty za ekonomické zločiny příliš vysoké a že lidská práva jsou v ohrožení. Poslední tvrzení odmítá například i čtvrtina voličů Pellegriniho Hlasu.

Je podle vás označení „promafiánský balíček“ pro chystané změny na Slovensku přiléhavé? celkem hlasů: 144 Ano 85 %(122 hlasů) Ne 12 %(17 hlasů) Nevím / Je mi to jedno 3 %(5 hlasů)

S rychlým rušením speciální prokuratury souhlasí jen 30 procent všech oslovených, proti je naopak 48 procent účastníků průzkumu. Voliči vládních stran ho však podporují a policii nedůvěřují.