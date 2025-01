Rusko bylo vždy spolehlivý partner, neobelhalo nás jako Kyjev, řekl Fico

Předseda slovenské vlády v pátek stejně jako v uplynulých dnech opakovaně kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za rozhodnutí neprodloužit tranzit ruského plynu přes Ukrajinu po vypršení příslušné smlouvy mezi ruským podnikem Gazprom a ukrajinským Naftohazem.

Zelenskyj podle Fica zablokoval i jiné možnosti dodávek plynu na Slovensko, o kterých jednaly slovenská a ukrajinská vláda. „Rusko bylo vždy spolehlivým partnerem, co se týče dodávek energií. Nikdy nás neobelhalo, na rozdíl od Ukrajiny,“ řekl Fico.

Gazprom přitom v minulosti opakovaně krátil dohodnuté dodávky plynu na Slovensko, které má uzavřenou dohodu o dodávkách ruského plynu do roku 2034. Fico řekl, že Gazprom po zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu dodá plyn na Slovensko jiným způsobem. Podle odborníků by mohl využít například plynovod TurkStream, který vede z Ruska do Turecka a na Balkán.

Fico dále dodal, že jeho cesta do Moskvy neznamená změnu zahraničně-politické orientace Slovenska, jak říká třeba slovenská opozice. Tvrdil také, že Ukrajina nepomohla Slovensku ani během plynové krize z roku 2009, kdy byly dočasně zastaveny dodávky ruského plynu na Slovensko kvůli sporům mezi Ukrajinou a Ruskem. Slovensko tehdy za první vlády Fica přechodně nařídilo velkým firmám omezit spotřebu plynu.

Slovenský premiér v místy emotivní slovní přestřelce s opozičními poslanci odmítl vyjádření šéfa hnutí Progresivní Slovensko Michala Šimečky, že za zastavení tranzitu plynu může samotné Rusko, a to kvůli vojenské invazi na Ukrajinu. Šimečka také zpochybnil dřívější výrok Fica o výpadku příjmů Slovenska ve výši půl miliardy eur (12,5 miliardy korun) z poplatků za tranzit ruského plynu. Opoziční politik řekl, že už dříve výrazně klesly příjmy polostátní firmě Eustream, která na Slovensku zajišťuje tranzit plynu.

V Eustreamu má podíl a manažerskou kontrolu skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského. Objem přepraveného plynu přes Slovensko se snižoval už před ruskou invazí na Ukrajinu z roku 2022 a následně prudce klesl. To se projevilo i v hospodaření Eustreamu, který na Slovensku v minulosti patřil k mimořádně ziskovým firmám.

Bratislava podle Fica připravovala s ukrajinskou vládou řešení, že by na Slovensko proudil přes Ukrajinu plyn z Ázerbájdžánu, který by surovinu vyměnil s Ruskem. Slovensko rovněž navrhovalo možnost, že by bylo vlastníkem kupovaného ruského plynu už na ukrajinském území a nikoliv na vlastních hranicích, jak to vyplývá z nynějšího kontraktu s Gazpromem. Fico tvrdil, že obě uvedené alternativy Zelenskyj odmítl.

Neochota „jistých politiků“ ukončit závislost na ruském plynu je tím skutečným problémem, reagovalo v pátek podle agentury Reuters ukrajinské ministerstvo zahraničí. Kyjev zastavení tranzitu ruského plynu po ukončení pětiletého kontraktu mezi Naftohazem a Gazpromem zdůvodnil národní bezpečností, protože Moskva prodejem surovin částečně financuje své válečné tažení proti Ukrajině.

Fico opět pohrozil Ukrajině odvetnými opatřeními, pokud rozhodnutí o tranzitu zůstane v platnosti. Už ve čtvrtek po jednání s eurokomisařem pro energetiku Danem Jörgensenem řekl, že recipročním opatřením vůči Kyjevu může být zastavení humanitární pomoci na Ukrajinu i snížení či odnětí dávek pro ukrajinské uprchlíky.

Slovenský premiér se rovněž zmínil o možnosti zastavení dodávek elektřiny na Ukrajinu a i tom, že při jednáních v Evropské unii týkajících se Ukrajiny použije Bratislava své právo veta.