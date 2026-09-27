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Slovensku by svědčila vojenská neutralita, opakuje Fico. Závazky v NATO prý dodrží

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  18:55
Slovenský premiér Robert Fico (2. září 2026)

Slovenský premiér Robert Fico (2. září 2026) | foto: Profimedia.cz

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Slovenský premiér Robert Fico po roce a čtvrt opět řekl, že jeho zemi by svědčila vojenská neutralita. Závazky vyplývající z členství v Severoatlantické alianci, do které země vstoupila v roce 2004, však Bratislava podle něj dodrží. Fico to v neděli řekl v diskusním pořadu televize TA3.

„Slovensku by více svědčila vojenská neutralita, ale s tím já nemám co udělat, neboť jsme v NATO,“ prohlásil Fico. Dodal, že smlouvy je třeba dodržovat a že Slovensko bude plnit své závazky ohledně alianční kolektivní obrany, byť to podle něj automaticky neznamená poskytnutí pomoci spojencům v podobě vyslání vojáků.

Slovensku by svědčila neutralita, řekl Fico. Expert na provokace, ozval se Pellegrini

Fico asi před týdnem řekl, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5“, tedy zásadnímu bodu smlouvy NATO, že útok na jednoho člena Aliance je útokem na všechny. Když pak prezident Petr Pavel označil tyto výroky za závažné, Fico reagoval slovy, že český prezident by jako bývalý generál NATO rád bojoval.

„Článek 5 budeme respektovat. Nepůjdu posílat slovenské vojáky, když tady někdo vyprovokuje válku s Ruskem. Válku s Ruskem nelze vyhrát s konvenčními zbraněmi,“ řekl nyní Fico, který dlouhodobě kritizuje přístup Evropské unie k válce na Ukrajině a vojenskou pomoc Kyjevu. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.

Ficova slova o NATO jsou závažná, řekl Pavel. Rád by bojoval, reaguje premiér

To, že by Slovensku svědčila neutralita, řekl Fico už loni v červnu. Tehdy svůj výrok spojil s podle něj nesmyslným zbrojením. Učinil tak poté, co země EU a NATO oznámily plány na zvyšování výdajů na obranu.

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