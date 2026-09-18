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Fico těsně před odjezdem zrušil cestu na Ukrajinu, kvůli nemoci

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  11:34aktualizováno  12:00

Slovenský premiér Robert Fico (2. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Slovenský premiér Robert Fico kvůli nemoci zrušil svou očekávanou páteční cestu na Ukrajinu, na třídenním summitu takzvané Karpatské osmičky ho zastoupí ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Informoval o tom portál The Kyiv Independent, který se odvolává na informace od úřadu ukrajinského prezidenta.

„Očekávalo se, že přijede i slovenský premiér Robert Fico, ale kvůli nemoci svou účast zrušil, přičemž místo něj byl vyslán ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, aby reprezentoval svou zemi,“ píše s odkazem na ukrajinskou prezidentskou kancelář portál The Kyiv Independent.

Fico bez podrobností a nečekaně oznámil cestu na Ukrajinu během čtvrteční návštěvy Prešova, kde rovněž vyjádřil obavy o vývoj konfliktu na Ukrajině, která od února 2022 čelí ruské invazi. Podle Fica by válka mohla přerůst v celoevropský ozbrojený konflikt.

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Kvůli článku pět Severoatlantické smlouvy, který útok na jednoho člena NATO považuje za útok proti všem, by do něj mohlo být zataženo i Slovensko, dodal premiér.

Portál Pravda ve čtvrtek napsal, že Fico se na neupřesněném místě v Ivanofrankivské oblasti na západní Ukrajině zúčastní schůzky zástupců zemí karpatského regionu.

V horském středisku Bukovel v Ivanofrankivské oblasti v pátek začíná třídenní summit takzvané Karpatské osmičky, do které patří Ukrajina, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Česko, Rakousko, Rumunsko a Srbsko. Ve čtvrtek o Ficově návštěvě Ukrajiny hovořil i polský premiér Donald Tusk, který se tam chtěl se slovenským protějškem sejít.

Jaká válka, v Kyjevě se žije normálně, řekl Fico. Na město opět padaly rakety

Slovenský premiér opakovaně čelí kritice, že je vstřícný vůči Rusku, které je ve válce agresorem. Kritici poukazují na to, že Fico se například v květnu zúčastnil v Moskvě oslav konce druhé světové války v Evropě, zatímco Kyjev od počátku ruské invaze nenavštívil.

S ukrajinskými politiky se, pokud jde o ukrajinské území, sešel pouze v Užhorodu. Předtím také prohlásil, že v Kyjevě žádná válka není a lidé tam žijí normálně.

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