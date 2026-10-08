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„Nepochopení doby, úpadek Unie.“ Ficovi vadí nahý Trump v europarlamentu

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  16:10
Oranžový mor. Ve Štrasburku vystavili sochu nahého Trumpa

Oranžový mor. Ve Štrasburku vystavili sochu nahého Trumpa | foto: Reuters

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Slovenský premiér Robert Fico a americký prezident Donald Trump při setkání v...
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Dánský sochař Jens Galschi&#248;t v Mnichově ukázal svou satirickou pozlacenou...
43 fotografií
Slovenský premiér Robert Fico zkritizoval satirickou sochu Oranžový mor, kterou odhalili v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Skulptura ukazuje nahého amerického prezidenta Donalda Trumpa, což je podle Fica projevem nepochopení doby, ale i úpadku Evropské unie.
Oranžový mor. Ve Štrasburku vystavili sochu nahého Trumpa
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Slovenský premiér Robert Fico a americký prezident Donald Trump při setkání v Mar-a-Lago. (17. ledna 2026)
Dánský sochař Jens Galschiøt v Mnichově ukázal svou satirickou pozlacenou sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa nesoucí název Oranžový mor. (14. února 2026)
43 fotografií

„Socha Donalda Trumpa v Evropském parlamentu je projevem úpadku celé Unie,“ píše Fico v příspěvku na Facebooku. „Ani zdaleka nesouhlasím se všemi politikami amerického prezidenta. Ale v období, které vyžaduje dialog a vzájemný respekt, je urážení partnerů na oficiálně půdě nepochopením doby,“ míní slovenský premiér.

Podle Fica je „smutné, že vedení Evropského parlamentu už ve své zaslepenosti neumí odlišit ani jen zdravé právo na jiný názor od projevů duchovních bezdomovců, avanturistů a bláznů“.

„Oranžový mor“. V Evropském parlamentu se objevila socha nahého Trumpa

„Souhlasilo by vedení Evropského parlamentu s umístěním zesměšňujících výtvorů francouzského prezidenta anebo německého spolkového kancléře? Vzhledem k tomu, že odpověď na tuto otázku je úplně zřejmá, očekávám od předsedkyně Evropského parlamentu okamžité odstranění urážlivého znázornění amerického prezidenta z prostor Evropského parlamentu,“ dodal.

Satirická socha Trumpa sedícího na ramenou hubeného muže se ve Štrasburku objevila tento týden. Nese název Oranžový mor. Dánský sochař Jens Galschiøt jí vyjadřuje prezidentovu ignoraci záležitostí týkajících se klimatických změn.

Fico vyjádřil obavy o Trumpův psychický stav, psal web. Lež, reagoval premiér

Socha je pokrytá 23karátovým plátkovým zlatem v jasné narážce na Trumpovu oblibu tohoto kovu. Reflektuje i prezidentovu slabost pro golf. Trump v jedné ruce drží golfovou hůl s míčkem ve tvaru zeměkoule a ve druhé ruce váhy.

Pod 2,6 metru vysokou skulpturou je nápis: „Sedím na zádech jednoho muže. Potápí se pod mou tíhou. Udělám cokoliv, abych mu pomohl. Kromě toho, že bych mu slezl ze zad. – Král nespravedlnosti.“

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