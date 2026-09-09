Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Ficův“ prokurátor se emancipoval. Útočíte na právní stát, obviňuje premiéra

Autor: ,
  14:52
Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka (4. února 2026)

Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka (4. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Slovenský premiér Robert Fico (9. září 2026)
Nový slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka (23. listopadu 2020)
Šéf SNS Andrej Danko v Národní radě (24. září 2025)
Slovenský premiér Robert Fico (4. září 2026)
34 fotografií
Na Slovensku se naplno rozhořel dlouho doutnající spor mezi premiérem Robertem Ficem a generálním prokurátorem Marošem Žilinkou. Toho předseda vlády vyzval k rezignaci s tím, že je Žilinka moc „opoziční“. Šéf nezávislého úřadu to odmítl. A premiéra obvinil, že útočí na samotný právní stát. V koalici sebou mezitím „hází o zem“ lídr SNS Andrej Danko.

„Považujeme generálního prokurátora za překážku obnovování důvěry občanů Slovenské republiky v právní stát. Pan Žilinka by měl odstoupit z funkce kvůli selhání a nezpůsobilosti plnit úlohy generálního prokurátora,“ prohlásil v úterý slovenský premiér. Pohár jeho trpělivosti prý přetekl.

Sám šéfa nezávislého úřadu odvolat nemůže, a tak doufá, že téhož docílí tlakem. A naznačil, že chce na prokuratuře provést mnohé změny, pokud Žilinka zůstane ve funkci. Připustil ovšem, že vláda momentálně nemá zákonné možnosti, jak ho odvolat.

Stíhání expremiéra Fica prokurátor zrušil, zjistil porušení řádu během šetření

Co předsedovi vlády na Žilinkovi tak vadí, když ještě v roce 2022 prokuratura pod jeho vedením zrušila – díky nechvalně proslulému paragrafu 363 – trestní stíhání nejen Ficovi, ale i jeho stranickému souputníkovi Robertu Kaliňákovi a dalším dvěma lidem?

Do čela prokuratury Žilinku zvolil parlament velkou většinou hlasů poslanců v roce 2020. Podpořil ho tehdy i Fico se svým Směrem-SD. Sedmileté funkční období Žilinkovi skončí v prosinci 2027, tedy po příštích parlamentních volbách.

Nyní však Fico hlásá, že je generální prokurátor na straně opozice. Prokuraturu kritizuje například za to, že Slovensko nebude nikoho stíhat za rozhodnutí bývalé vlády darovat Ukrajině stíhačky MiG-29 a části systému protivzdušné obrany Kub, aby se mohla bránit ruské invazi. Podle Fica také Žilinka dělá „nadpráci“ při stíhání lidí, které do funkce dosadil Směr, případně jejich blízkých.

Korupce na Slovensku „zmizela“. Boj s ní je katastrofální, říká generální prokurátor

Pár hodin po Ficově tiskové konferenci svou vlastní svolal i generální prokurátor. „Dnes jsme svědky frontálního útoku na právní stát. Povězme si to otevřeně tak, jak to je. Jsme svědky dlouhodobé politické snahy o mocenské ovládnutí generální prokuratury a jejích orgánů, která se nedaří,“ řekl Žilinka.

Ficovu výzvu k odstoupení označil za „bezostyšný tlak“. Kritizované kroky svého úřadu jsou podle něj „jen přístup, který se vám, vážený pane předsedo vlády a někteří další politici a někteří občané, nelíbí“. „Nikdy nebudu naplňovat vaše představy, vaše sliby, pokud nebudou v souladu s ústavou a se zákony Slovenské republiky,“ vzkázal Ficovi Žilinka.

Kotlár a jeho kukuřice

Slovenská generální prokuratura zrušila stíhání vládního zmocněnce pro prověření postupu státu za covidové pandemie Petera Kotlára.

Toho policie stíhala za trestný čin šíření poplašné správy. Vládní zmocněnec loni tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 mohou u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu a měnit lidskou DNA. Očkované zároveň přirovnal ke geneticky modifikované kukuřici a vyslovil se pro zákaz používání těchto vakcín.

Kotlár spolupracoval s českou molekulární genetičkou Soňou Pekovou, která pro něj vypracovala posudek a následně přišla o oprávnění vykonávat znaleckou činnost.

Prokuratura své rozhodnutí zdůvodnila tím, že v policejním usnesení o obvinění Kotlára zjistila závažné nedostatky. Na základě pokynu žalobce se má vyšetřovatel případem znovu zabývat.

Podle něj výzva k rezignaci přišla ze strany těch, kdo mají zájem na jistém vyřízení některých trestních případů. Dodal také, že „není jeho problém“, pokud se premiérovi některé zveřejňované informace nezamlouvají. „Nikdo nebude generálnímu prokurátorovi diktovat, kdy se můžu vyjádřit, jak se můžu vyjádřit, koho mám pochválit nebo koho mám hanit,“ prohlásil.

Základní parametry o prokuratuře, která například vykonává dozor nad postupem policie při trestním stíhání, upravuje slovenská ústava. Prokuratura na Slovensku je hierarchicky řízenou institucí, ve které má nejsilnější postavení právě její šéf.

Žilinka už dříve upozornil, že po změnách v trestním právu z dílny současné Ficovy vlády byl loni boj proti korupci na Slovensku katastrofální. Podle šéfa prokuratury v zemi také značně klesl počet lidí stíhaných či obžalovaných za daňové trestné činy. A v souvislosti s nedávnou kauzou ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka oznámil, že prokuratura prošetří podezřelý nákup ruských silničních kamer.

Nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko považuje Ficovu výzvu na adresu Žilinky za zjevný pokus ovlivňovat trestní řízení, která se týkají Směru. Například směrácký místopředseda Národní rady a policejní exprezident Tibor Gašpar nyní stojí před soudem v kauze Očistec, a to pro podezření ze zneužívání policie k politickým účelům a podílu na vzniku organizované skupiny kolem podnikatele Norberta Bödöra.

„Výzva Roberta Fica k odstoupení generálního prokurátora je jasným vzkazem pro všechny, kteří si myslí, že na vysokých mocenských pozicích státu, kterému vládne Směr, se mohou rozhodovat podle svědomí, faktů nebo předpisů. Vzkazem pro všechny, kteří si myslí, že mohou vládě sloužit jen trochu a mohou mít červené čáry, přes které už nepůjdou,“ napsala například šéfredaktorka deníku Sme Beata Balogová.

Odvolávám, co jsem odvolal. Problémy s Dankem

Premiér, který současnou vládu vede už od podzimu 2023, opět po čase řeší problémy také uvnitř kabinetu. A to opět v souvislosti se šéfem Slovenské národní strany (SNS) Andrejem Dankem. Tomu už delší dobu vadí, že na ministerstvu životního prostředí sedí jeho někdejší nominant a dnes nepřítel Tomáš Taraba.

Danko žádal Tarabovo odvolání, a to nejpozději do letošního září. To je teď, k ministrovu odvolání se však stále neschyluje. Politik lidově přezdívaný Kapitán hrozí, že Ficovi neposkytne hlasy nutné pro otevření zářijové schůze parlamentu. „Do té doby sebou tak akorát můžu házet o zem,“ řekl Danko v jedné z televizních debat.

Ficova koalice prosadila menší tresty za korupci a zametla s elitní prokuraturou

Podle slovenských komentátorů už však šéf SNS ve vládě nemá ani zdaleka takové slovo jako v minulosti. O proto, že za svou stranu je ve vládě prakticky sám, což Fico moc dobře ví. Stejně jako to, že ve skutečnosti je vůči němu Danko loajální. Nyní i v minulosti opakovaně slíbil, že vládu nepoloží a že má Fica rád.

Spory uvnitř koalice nicméně mohou mít jeden konkrétní dopad i na slovenské občany. Premiér totiž Danka vytočil i návrhem, že by se kritizovaná transakční daň zavedená touto vládou nakonec nemusela rušit. Sám Fico přitom ještě koncem srpna zrušení kontroverzní daně oznámil s ironickým dovětkem, že věří, až se tato daň zruší, slovenská ekonomika jistě poroste.

Kauza ruských kamer na Slovensku pokračuje. Úřad varuje před kybernetickou hrozbou

Dankova SNS transakční daň stejně jako opozice kritizuje, byť ji nechala projít, a v poslední době se voličům chlubí, že pracuje pro blaho občanů a že i díky ní tato daň skončí. Ficovo „odvolávám, co jsem odvolal“, tak Dankovi přinejmenším komplikuje situaci. Protože mu premiér nebere telefon, podle svých slov se jej ani nemohl zeptat: „Co jsi to zabil?“

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Zemědělský fond dál vyplácí podporu Agrofertu

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí podporu holdingu Agrofert a nepřerušil ani zpracovávání dalších žádostí. Evropská komise přitom firmám z holdingu pozastavila proplácení části unijních...

9. září 2026  15:22

Koalice odmítla jednat o penězích pro církevní školy. Babiš kvůli nim káral Plagu

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)

Exministr Petr Hladík z KDU-ČSL chtěl, aby Sněmovna projednávala bod financování církevních a soukromých škol. Podpořil to i Marek Výborný a podobný návrh měla i Renata Zajíčková z ODS. Podnětem byla...

9. září 2026  11:20,  aktualizováno  15:18

Nemocná královna, plejáda vládců Evropy. Pohřeb Haralda V. v Norsku zastavil čas

Norsko se loučí s králem Haraldem V. Na snímku manželka norského krále Haakona...

Pohřeb krále Haralda V. upoutal pozornost světa na norskou metropoli. Rakev oblíbeného panovníka doprovázely na její cestě Oslem desetitisíce lidí. Norskou královskou rodinu v čele s novým panovníkem...

9. září 2026  15:18

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

Přímý přenos
Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)

V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...

9. září 2026  9:33,  aktualizováno  15:15

V Polsku se srazil rychlík s kamionem. Jedna cestující zemřela, mnoho zraněných

Při střetu vlaku s kamionem v Polsku zemřel jeden člověk, další jsou zranění....

K tragické nehodě došlo na železničním přejezdu v Polsku. Vlak se tam střetl s nákladním autem a souprava vykolejila. Původně dráhy informovaly o dvou desítkách raněných, včetně čtyř těžce. Jedna z...

9. září 2026  15:10

Supervůz zrychlí z nuly na sto za tři sekundy. Postavili ho na ostravské univerzitě

Příprava Titanu začala už kolem roku 2018, od roku 2020 pokračovala v rámci...

Z nuly na sto za 3,3 sekundy, výkon 815 koní a dojezd až 550 kilometrů. Takové vlastnosti má elektrický supervůz Titan, který představila Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. V...

9. září 2026  15:07

Konečně je přestala bavit hrozná migrační pravidla, chválí Trump triumf AfD

Donald Trump (24. srpna 2026)

Americký prezident Donald Trump uvítal vítězství strany Alternativa pro Německo (AfD) v nedělních zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Na své sociální síti Truth Social vzestup strany spojil s...

9. září 2026  6:51,  aktualizováno  15:02

AI nás může zahubit do konce dekády. Výzkumník dal výpověď a varoval

ilustrační snímek

Mezi výzkumníky zabývajícími se umělou inteligencí sílí obavy, že konkurenční boj žene firmy k vývoji stále schopnějších systémů. Ty se podle některých mohou začít samy zdokonalovat a vymknout se...

9. září 2026

Vzácný rukopis připisovaný sv. Markovi získal Karel IV. Teď je zpátky v Itálii

Premium
Takzvaný pražský fragment Markova evangelia byl součástí raně středověkého...

Císař a král Karel IV. nebyl jen panovník, ale i horlivý sběratel. Ve čtrnáctém století se ale nesbíraly známky, odznáčky, plechovky od limonád nebo veteráni. Karel shromažďoval ostatky svatých.

9. září 2026

Útoků ruských dronů v Rumunsku přibývá. Hrozí i Česku, varuje velvyslanec

Premium
Český velvyslanec v Rumunsku Martin Košatka (26. srpna 2026)

Rumunsko se potýká s přívalem ruských dronů. Bombardovány jsou i přístavy u jeho hranic. Jak země současné situaci čelí, jaké jsou nejaktuálnější hrozby a s čím konkrétně pomáhá Rumunům  NATO? „Možná...

9. září 2026  14:55

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Prezident přijme Babiše. Proberou Pavlovu účast na jednání OSN, kam letí i Macinka

Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský...

Prezident Petr Pavel přijme předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Informovala o tom ve středu Kancelář prezidenta republiky. Setkání dvou státníků proběhne po slavnostním vyzvednutí korunovačních...

9. září 2026  14:22,  aktualizováno  14:52

Jste ochotná dát hlavu na špalek? Vlček griluje ministryni kvůli stavebnímu zákonu

Přímý přenos
První místopředseda STAN Lukáš Vlček se ptá ministryně Mrázové, zda je ochotná dát hlavu na špalek za to, že nový stavební zákon bude fungovat.

Poslanci znovu jednají o novele stavebního zákona, která má podle vlády Andreje Babiše usnadnit a zrychlit povolování staveb. Zákon vetoval Senát jako normu, která jde na ruku developerům a která...

9. září 2026  5:10,  aktualizováno  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×