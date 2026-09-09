„Ficův“ prokurátor se emancipoval. Útočíte na právní stát, obviňuje premiéra

„Považujeme generálního prokurátora za překážku obnovování důvěry občanů Slovenské republiky v právní stát. Pan Žilinka by měl odstoupit z funkce kvůli selhání a nezpůsobilosti plnit úlohy generálního prokurátora,“ prohlásil v úterý slovenský premiér. Pohár jeho trpělivosti prý přetekl.
Sám šéfa nezávislého úřadu odvolat nemůže, a tak doufá, že téhož docílí tlakem. A naznačil, že chce na prokuratuře provést mnohé změny, pokud Žilinka zůstane ve funkci. Připustil ovšem, že vláda momentálně nemá zákonné možnosti, jak ho odvolat.
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Stíhání expremiéra Fica prokurátor zrušil, zjistil porušení řádu během šetření
Co předsedovi vlády na Žilinkovi tak vadí, když ještě v roce 2022 prokuratura pod jeho vedením zrušila – díky nechvalně proslulému paragrafu 363 – trestní stíhání nejen Ficovi, ale i jeho stranickému souputníkovi Robertu Kaliňákovi a dalším dvěma lidem?
Do čela prokuratury Žilinku zvolil parlament velkou většinou hlasů poslanců v roce 2020. Podpořil ho tehdy i Fico se svým Směrem-SD. Sedmileté funkční období Žilinkovi skončí v prosinci 2027, tedy po příštích parlamentních volbách.
Nyní však Fico hlásá, že je generální prokurátor na straně opozice. Prokuraturu kritizuje například za to, že Slovensko nebude nikoho stíhat za rozhodnutí bývalé vlády darovat Ukrajině stíhačky MiG-29 a části systému protivzdušné obrany Kub, aby se mohla bránit ruské invazi. Podle Fica také Žilinka dělá „nadpráci“ při stíhání lidí, které do funkce dosadil Směr, případně jejich blízkých.
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Korupce na Slovensku „zmizela“. Boj s ní je katastrofální, říká generální prokurátor
Pár hodin po Ficově tiskové konferenci svou vlastní svolal i generální prokurátor. „Dnes jsme svědky frontálního útoku na právní stát. Povězme si to otevřeně tak, jak to je. Jsme svědky dlouhodobé politické snahy o mocenské ovládnutí generální prokuratury a jejích orgánů, která se nedaří,“ řekl Žilinka.
Ficovu výzvu k odstoupení označil za „bezostyšný tlak“. Kritizované kroky svého úřadu jsou podle něj „jen přístup, který se vám, vážený pane předsedo vlády a někteří další politici a někteří občané, nelíbí“. „Nikdy nebudu naplňovat vaše představy, vaše sliby, pokud nebudou v souladu s ústavou a se zákony Slovenské republiky,“ vzkázal Ficovi Žilinka.
Kotlár a jeho kukuřice
Slovenská generální prokuratura zrušila stíhání vládního zmocněnce pro prověření postupu státu za covidové pandemie Petera Kotlára.
Toho policie stíhala za trestný čin šíření poplašné správy. Vládní zmocněnec loni tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 mohou u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu a měnit lidskou DNA. Očkované zároveň přirovnal ke geneticky modifikované kukuřici a vyslovil se pro zákaz používání těchto vakcín.
Kotlár spolupracoval s českou molekulární genetičkou Soňou Pekovou, která pro něj vypracovala posudek a následně přišla o oprávnění vykonávat znaleckou činnost.
Prokuratura své rozhodnutí zdůvodnila tím, že v policejním usnesení o obvinění Kotlára zjistila závažné nedostatky. Na základě pokynu žalobce se má vyšetřovatel případem znovu zabývat.
Podle něj výzva k rezignaci přišla ze strany těch, kdo mají zájem na jistém vyřízení některých trestních případů. Dodal také, že „není jeho problém“, pokud se premiérovi některé zveřejňované informace nezamlouvají. „Nikdo nebude generálnímu prokurátorovi diktovat, kdy se můžu vyjádřit, jak se můžu vyjádřit, koho mám pochválit nebo koho mám hanit,“ prohlásil.
Základní parametry o prokuratuře, která například vykonává dozor nad postupem policie při trestním stíhání, upravuje slovenská ústava. Prokuratura na Slovensku je hierarchicky řízenou institucí, ve které má nejsilnější postavení právě její šéf.
Žilinka už dříve upozornil, že po změnách v trestním právu z dílny současné Ficovy vlády byl loni boj proti korupci na Slovensku katastrofální. Podle šéfa prokuratury v zemi také značně klesl počet lidí stíhaných či obžalovaných za daňové trestné činy. A v souvislosti s nedávnou kauzou ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka oznámil, že prokuratura prošetří podezřelý nákup ruských silničních kamer.
Nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko považuje Ficovu výzvu na adresu Žilinky za zjevný pokus ovlivňovat trestní řízení, která se týkají Směru. Například směrácký místopředseda Národní rady a policejní exprezident Tibor Gašpar nyní stojí před soudem v kauze Očistec, a to pro podezření ze zneužívání policie k politickým účelům a podílu na vzniku organizované skupiny kolem podnikatele Norberta Bödöra.
„Výzva Roberta Fica k odstoupení generálního prokurátora je jasným vzkazem pro všechny, kteří si myslí, že na vysokých mocenských pozicích státu, kterému vládne Směr, se mohou rozhodovat podle svědomí, faktů nebo předpisů. Vzkazem pro všechny, kteří si myslí, že mohou vládě sloužit jen trochu a mohou mít červené čáry, přes které už nepůjdou,“ napsala například šéfredaktorka deníku Sme Beata Balogová.
Odvolávám, co jsem odvolal. Problémy s Dankem
Premiér, který současnou vládu vede už od podzimu 2023, opět po čase řeší problémy také uvnitř kabinetu. A to opět v souvislosti se šéfem Slovenské národní strany (SNS) Andrejem Dankem. Tomu už delší dobu vadí, že na ministerstvu životního prostředí sedí jeho někdejší nominant a dnes nepřítel Tomáš Taraba.
Danko žádal Tarabovo odvolání, a to nejpozději do letošního září. To je teď, k ministrovu odvolání se však stále neschyluje. Politik lidově přezdívaný Kapitán hrozí, že Ficovi neposkytne hlasy nutné pro otevření zářijové schůze parlamentu. „Do té doby sebou tak akorát můžu házet o zem,“ řekl Danko v jedné z televizních debat.
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Ficova koalice prosadila menší tresty za korupci a zametla s elitní prokuraturou
Podle slovenských komentátorů už však šéf SNS ve vládě nemá ani zdaleka takové slovo jako v minulosti. O proto, že za svou stranu je ve vládě prakticky sám, což Fico moc dobře ví. Stejně jako to, že ve skutečnosti je vůči němu Danko loajální. Nyní i v minulosti opakovaně slíbil, že vládu nepoloží a že má Fica rád.
Spory uvnitř koalice nicméně mohou mít jeden konkrétní dopad i na slovenské občany. Premiér totiž Danka vytočil i návrhem, že by se kritizovaná transakční daň zavedená touto vládou nakonec nemusela rušit. Sám Fico přitom ještě koncem srpna zrušení kontroverzní daně oznámil s ironickým dovětkem, že věří, až se tato daň zruší, slovenská ekonomika jistě poroste.
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Kauza ruských kamer na Slovensku pokračuje. Úřad varuje před kybernetickou hrozbou
Dankova SNS transakční daň stejně jako opozice kritizuje, byť ji nechala projít, a v poslední době se voličům chlubí, že pracuje pro blaho občanů a že i díky ní tato daň skončí. Ficovo „odvolávám, co jsem odvolal“, tak Dankovi přinejmenším komplikuje situaci. Protože mu premiér nebere telefon, podle svých slov se jej ani nemohl zeptat: „Co jsi to zabil?“