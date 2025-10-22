Unie je v pr..., tvrdí Fico. Nový balík sankcí proti Rusku ale nakonec podpoří

  14:48
Slovensko nakonec asi podpoří nový balík sankcí Evropské unie proti Rusku, oznámil slovenský premiér Robert Fico. Bratislava podle něj do návrhů závěrů nadcházejícího summitu státníků členských zemí EU prosadila vlastní formulace k energetice a automobilovému průmyslu. Právě řešením těchto témat, která přímo s agresí Ruska na Ukrajině přímo nesouvisejí, Fico dříve podmiňoval souhlas Slovenska s novými sankcemi. Unie je podle něj „v p*deli“.
Robert Fico (17. října 2025)

Robert Fico (17. října 2025) | foto: Profimedia.cz

„Je v p*deli,“ řekl Fico o Evropské unii podle portálu Aktuality.sk. Unie má prý vnitropolitické i ekonomické problémy. „Asi oznámím kancléři Merzovi, že souhlasíme s devatenáctým balíkem sankcí, který se nás nedotýká,“ dodal.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v pondělí vyjádřila přesvědčení, že 19. balík sankcí proti Rusku bude schválen tento týden právě na schůzce lídrů zemí evropského bloku. Ke schválení sankčních balíčků je potřebný jednomyslný souhlas členských států EU.

Evropští socialisté vyloučili Směr. Fico je hrdý, stranu lanaří Patrioti pro Evropu

Fico na jednání výboru pro evropské záležitosti slovenského parlamentu řekl, že do návrhu závěrů summitu EU se dostalo ustanovení, na jehož základě má Evropská komise reagovat na ceny energií. Komise by podle něj měla předložit opatření, která povedou ke snížení cen elektrické energie v EU. Tvrdil, že elektřina je v Evropě dražší než v USA a Číně, což snižuje konkurenceschopnost EU.

Fico také počítá s tím, že bude přehodnocen unijní plán ukončit v roce 2035 prodej aut se spalovacími motory. Úlevy by mohla dostat například vozidla s hybridním pohonem.

Slovenský premiér opět zpochybňoval význam protiruských sankcí. „Sankční balíky jsou nefunkční. Jediné, co způsobily, je to, že Rusové jsou soběstační tam, kde nebyli,“ tvrdil Fico, jenž na Slovensku dlouhodobě čelí kritice od opozice, podle které opakuje ruskou propagandu.

Česko pomůže Slovensku v případě ukončení dodávek ruského plynu, slíbil ministr

Minulý týden Rakousko oznámilo, že nakonec rovněž podpoří protiruské sankce. Vídeň původně se všemi navrhovanými sankcemi souhlasila, chtěla však do balíčku navíc zahrnout další opatření vedoucí ke zrušení sankcí na aktiva spojená s ruským oligarchou Olegem Děripaskou. Tím by mohla být odškodněna rakouská banka Raiffeisen Bank International za pokutu, kterou má zaplatit v Rusku.

Slovensko zpočátku blokovalo už schválení 18. balíčku protiruských sankcí EU, neboť požadovalo záruky ohledně dodávek plynu. V této záležitosti pak Bratislava podle dostupných informací dostala dopis od Evropské komise. Unijní ministři energetiky tento týden v pondělí podpořili návrh na postupné ukončení dovozu plynu z Ruska do EU, přičemž úplný zákaz by měl platit od 1. ledna 2028. K prosazení návrhu stačila kvalifikovaná většina, bylo tak možné přehlasovat Slovensko i Maďarsko.

Fico řekl, že na nadcházejícím summitu EU bude zastupovat maďarského premiéra Viktora Orbána. Budapešť podle něj požádala, aby závěry summitu týkající se Ukrajiny nebyly schváleny jednomyslně, ale pouze 26 zeměmi, tedy bez Maďarska.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

