Slováci vyjdou do ulic. Napětí kolem demonstrací zvýšily Ficovy řeči o puči

Kvůli Ficově prohlášení, že organizátoři demonstrací a opozice jsou napojeni na struktury, jež chtějí využít veřejné protesty k pokusu o převrat, jednala také bezpečnostní rada státu. Po ní slovenští politici zavedení bezpečnostních opatření ani restrikcí neohlásili.

Nynější občanské manifestace organizuje sdružení Mír Ukrajině, které se na Slovensku například loni podílelo na organizaci veřejné sbírky na podporu české iniciativy nákupu munice pro Ukrajinu. Současná Ficova vláda po předloňském nástupu do úřadu zastavila Kyjevu vojenskou pomoc ze státních zásob.

Na podporu občanských protestů ohlásila na pátek demonstrace v několika slovenských městech neparlamentní strana Demokraté bývalého ministra obrany Jaroslava Nadě.

Mimořádně už ve čtvrtek byla demonstrace v Košicích. Podle médií se shromáždění v tomto druhém největším městě Slovenska zúčastnily tisíce lidí.

Například před dvěma týdny na shromáždění v Bratislavě zaznělo, že nezávislost a demokratické hodnoty Slovenska jsou pod tlakem vládní koalice a že země ztrácí jistotu evropské perspektivy. Demonstranty tehdy z pódia podpořil kromě jiných český herec Ivan Trojan, který v proslovu varoval před dopady případného vítězství Ruska ve válce na Ukrajině.

Fico pak o uplynulém víkendu tvrdil, že opozice chystá převrat. Později pak v této souvislosti četl ve sněmovně utajovanou zprávu slovenské tajné služby SIS a z podnětu hlavy státu Petera Pellegriniho svolal jednání bezpečnostní rady státu. Pellegrini následně řekl, že v zemi existuje skupina lidí, která chce vyhrocovat napětí v zemi, a mluvil o snaze zaútočit na ústavní zřízení s cílem svrhnout vládu. Slovo převrat na rozdíl od Fica nepoužil.

Opozice: Fico se opět bojí velkých protestů

Opozice i občanští aktivisté vyjádření Fica a Pellegriniho odmítli. Podle opozičních stran vláda zastrašuje obyvatele země, zneužívá tajné služby a Fico se bojí demonstrací a odpoutává pozornost od neplnění vlastních slibů.

Připomenuli, že Fico obviňoval opozici ze snah o převrat a svolal jednání bezpečnostní rady státu už v roce 2018, a to v době mohutných protivládních demonstrací po vraždě novináře Jána Kuciaka. Fico pak po ultimátu jednoho ze svých partnerů ve vládní koalici rezignoval na funkci premiéra. Později tohoto kroku litoval.

Kritika vědců i pedagogů

Obavu o směřování země po slovenských psychiatrech v otevřeném dopise vyjádřili také pracovníci slovenských vysokých škol a vědeckých institucí. Politiky vládní koalice kritizovali, že zpochybňují principy demokracie a slovně útočí na studenty.

„Považujeme za svou morální, ale i pracovní povinnost rázně se ohradit vůči tomu, že uskutečňujete kroky směřující ke zpochybňování principů demokracie, přičemž jedním z nejzávažnějších projevů je odklon naší zahraničněpolitické orientace od vyspělého demokratického světa směrem k nedemokratickým a totalitním státům,“ píše se v dopise, ke kterému se připojilo několik stovek členů slovenské akademické obce.

Slovní výpady vládních představitelů vůči studentům považují autoři dopisu za zneklidňující připomínku agresivity kolabujícího komunistického režimu v Československu z listopadu 1989. Tvrdí rovněž, že nemohou mlčky přihlížet, jak jsou za nynější vlády zpochybňována, zesměšňována či popírána vědecká fakta.

Například Fico minulý týden označil za „nevycválaného puberťáka“ středoškoláka, který na slavnostním předávání ocenění za účast na mezinárodních studentských olympiádách odmítl podat ruku prezidentu Peteru Pellegrinimu. Už dříve slovenští odborníci kritizovali například vládního zmocněnce pro prověření postupu státu za pandemie covidu-19 Petera Kotlára, který kromě jiného tvrdil, že vakcíny mění lidskou DNA.

Po nedávné výzvě slovenských psychiatrů a psychologů, aby se Fico zamyslel nad sebou samým a zvážil odchod z politiky, premiér lékaře odsoudil za údajné zneužití jejich profese k politickým účelům.

Zastrašuje, myslí si na Ukrajině

Podle mluvčího ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhije Tychého, kterého citovala agentura Ukrinform, se Fico svými výroky snaží zastrašovat slovenskou společnost a semknout své voliče. Tychyj to uvedl v souvislosti s Ficovým prohlášením, že na Slovensku je skupina odborníků, která se podílela na událostech v Gruzii nebo na „majdanu“ na Ukrajině.

„Považujeme tyto výroky za snahu zastrašovat slovenskou společnost a konsolidovat (Ficovy) voliče. Nic víc, nic míň,“ řekl Tychyj. Vypadá to podle něho, že „slovenský premiér vytáhl ze skříně něco, co se před dlouhou dobou zkazilo a co už není hezké používat na veřejnosti“. Ficovi vzkázal, že by raději měl věnovat pozornost vlastnímu jednání, aby zjistil, proč vedlo k nespokojenosti ve společnosti.

Fico v úterý po schůzce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem obvinil opozici, že se připravuje na „majdan“, na to, že bude okupovat vládní budovy a bránit výkonu vládní moci. Stalo se to v souvislosti s oznámením slovenské tajné služby SIS, že získala závažné informace o organizované dlouhodobé činnosti, jejímž cílem je destabilizace země.

Na Majdanu, ústředním náměstí v Kyjevě, se na přelomu let 2013 a 2014 konaly protivládní demonstrace, které vedly k pádu tehdejšího ukrajinského proruského režimu.