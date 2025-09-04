Si ocenil slovenské přátelství. Ale proč byl „disident“ Fico na fotkách tak vzadu?

Čínský prezident Si Ťin-pching oceňuje Slovensko za to, že zůstává věrné svému přátelství s Čínou. V Pekingu to při setkání řekl slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Doufá prý také v další podporu Bratislavy při rozvoji vztahů mezi Čínou a Evropskou unií. V Rusku si všimli, že z Evropy na čínské oslavy osmdesátého výročí ukončení druhé světové války nepřijel téměř nikdo. A ani na oficiálních snímcích nejsou příliš vidět.
Státnici na vojenské přehlídce v Pekingu (3. září 2025)

Státnici na vojenské přehlídce v Pekingu (3. září 2025) | foto: ČTK

Vůdci Si, Putin a Kim bok po boku na červeném koberci na vojenské přehlídce v...
Slovenský premiér Robert Fico na čínské vojenské přehlídce. (3. září 2025)
Čínská vojenská přehlídka a společné foto části státníků (3. září 2025)
Čínský prezident Si Ťin-pching na vojenské přehlídce v Pekingu (3. září 2025)
„Mezinárodní společenství potřebuje jednotu a spolupráci více než kdy jindy. Čína doufá, že Slovensko bude i nadále hrát pozitivní roli v podpoře zdravého a stabilního rozvoje vztahů mezi Čínou a EU,“ zdůraznil čínský prezident. Čína je podle něj ochotna se Slovenskem posilovat výměnu na vysoké úrovni, výměnu zkušeností v oblasti veřejné správy a „prohlubovat vzájemnou politickou důvěru“.

Peking prý počítá s tím, že některé státy EU, která kvůli obvinění z nekalé soutěže uvalila vysoká cla na čínské elektromobily, se Číny zastanou. Slovensko bylo jednou z pěti zemí Unie, jež se proti tarifům postavily.

Slovensko se stejně jako Maďarsko snaží přilákat průmyslové investice, které by vytvořily pracovní místa od čínských firem prodávajících do Evropy. Bratislava však na rozdíl od Budapešti pomalu těží z čínské ekonomiky a teprve loni se jí podařilo povýšit vztahy na strategické partnerství. Obě evropské země také udržují úzké vztahy s Ruskem, které pokrývá většinu slovenských potřeb ropy.

Putin v Číně žertoval s Ficem. Ten má „vážné poselství“ pro Zelenského

Fico je v Číně od úterý, kdy hovořil s ruským diktátorem Vladimirem Putinem. Tomu poděkoval za dodávky ruského zemního plynu a vyslovil se pro standardizaci vztahů mezi oběma zeměmi, což slovenská opozice kritizovala. Fico se ve středu setkal i s běloruským vládcem Alexandrem Lukašenkem, jehož zemi by podle státních médií mohl navštívit. V pátek Fico plánuje setkání také s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským na východě Slovenska.

Slovenský premiér se s Putinem a také například severokorejským vůdcem Kim Čong-unem účastnili velké vojenské přehlídky, kterou si Čína připomněla osmdesát let od konce druhé světové války. Ruská státní agentura TASS si všimla, že byl Fico v Číně jako téměř jediný zástupce Evropy. Kromě něj přijel ještě srbský prezident Aleksandar Vučić, jehož země není členem Evropské unie, a maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

Na skupinových fotkách stáli všichni až vzadu – v přední řadě stojí vůdci Číny, Ruska a KLDR, těsně za nimi pak třeba běloruský diktátor Alexandr Lukašenko nebo prezidenti středoasijských zemí. Pak dlouho nic. A maďarský člen skupiny byl tak daleko, že na něj v Rusku zřejmě zapomněli.

Komentátor agentury Andrej Nizamutdinov se totiž ve svém textu ptá, proč přijel jen „slovenský premiér-disident“ Fico s Vučičem, „kteří navzdory rozhořčení Evropské unie byli přítomni i na květnových oslavách v Moskvě u příležitosti osmdesátého výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce“.

Jaderná triáda, celý svět v dosahu. Čína odhalila zbraňová esa a postrašila Západ

„Čím je způsobena tak zjevná politická urážka ze strany kolektivního Západu? Podle jedné z verzí je neochota Evropanů a Američanů zúčastnit se oslav v Pekingu vysvětlena snahou demonstrovat solidaritu s Japonskem,“ zamýšlí se text a tvrdí, že japonská vláda požádala své partnery, aby do Pekingu neposílali své delegace. „Pamětní akce jsou totiž příliš zaměřeny na minulost a mají výrazný protijaponský podtón,“ mysleli si prý Japonci.

Důvodem neúčasti se podle TASS stalo i Rusko, tedy Putin. „Západním velvyslanectvím byly zřejmě předány přísné pokyny: je nutné se všemi prostředky vyhýbat akcím, kterých se účastní ruský vůdce,“ píše se v komentáři s tím, že „takový postup má u západní veřejnosti udržovat iluzi, že Rusko je na mezinárodní scéně izolováno“ a že tak Evropa Číně ukazuje svou nespokojenost s tím, že se ve válce na Ukrajině nestaví na stranu Západu.

Po pasáži o nepřítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa nebo poválečném kolonialismu komentátor dojde k tomu, že se v Číně sešli „skuteční vítězové, ti, kteří nesli na svých bedrech hlavní břemeno války, kteří nejprve vybojovali svobodu v boji s militaristickým Japonskem a poté získali nezávislost v konfrontaci s zámořskými kolonizátory“.

