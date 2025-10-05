„Není cílem zahraniční politiky Slovenské republiky, vlády Slovenské republiky, jíž jsem premiérem, porážka Ruské federace. Naším cílem je, aby co nejrychleji skončila válka na Ukrajině. To jsou Slované, kteří se vzájemně zabíjejí. Válka není žádné řešení,“ řekl Fico.
Slovenský premiér, podobně jako jeho maďarský kolega Viktor Orbán, dlouhodobě kritizuje sankce EU proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině i vojenskou pomoc Kyjevu. Současná Ficova vláda po svém předloňském nástupu do úřadu rozhodla o zastavení dodávek zbraní a vojenského materiálu ze státních zásob na Ukrajinu, umožnila však pokračování komerčních dodávek.
Fico opět kritizoval přístup EU k válce na Ukrajině. „Pokud by EU vynakládala tolik energie na mír, kolik vynakládá na podporu války na Ukrajině, ta válka mohla být dávno skončena. Já válečným premiérem nikdy nebudu,“ řekl slovenský premiér.
Na dotaz moderátora, zda přístup ohledně snahy nemíchat se do války na Ukrajině není v protikladu s odkazem těch, kteří za druhé světové války bojovali za svobodu Slovenska, označil válku na Ukrajině za regionální konflikt.
Debatu s Ficem STVR vysílala z prostor vyhlídkové věže na Dukle na východním Slovensku. Právě u tamního památníku československého armádního sboru si obyvatelé Slovenska i politici v neděli připomínají 81. výročí Karpatsko-dukelské operace. Ta je pokládaná za jednu z nejkrvavějších bitev proti Němcům za druhé světové války. Významně se na ní podílela i československá jednotka pod velením generála Ludvíka Svobody.