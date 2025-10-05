Naším cílem není porážka Ruska, řekl Fico. Válku na Ukrajině má za regionální konflikt

Autor: ,
  13:08
Cílem slovenské vlády není porážka Ruska, řekl o válce na Ukrajině slovenský premiér Robert Fico. V diskusi veřejnoprávní stanice STVR opět kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu, který propukl po ruské vojenské invazi do sousední země v únoru 2022. Válka je podle Fica regionální konflikt.
Slovenský premiér Robert Fico (2. září 2025)

Slovenský premiér Robert Fico (2. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Slovenský premiér Robert Fico a ruský diktátor Vladimir Putin v Číně (2. září...
Slovenský premiér Robert Fico se v Číně sešel s ruským diktátorem Vladimirem...
Robert Fico (28. září 2025)
Slovenský premiér Robert Fico se v Číně sešel s ruským diktátorem Vladimirem...
16 fotografií

„Není cílem zahraniční politiky Slovenské republiky, vlády Slovenské republiky, jíž jsem premiérem, porážka Ruské federace. Naším cílem je, aby co nejrychleji skončila válka na Ukrajině. To jsou Slované, kteří se vzájemně zabíjejí. Válka není žádné řešení,“ řekl Fico.

Slovenský premiér, podobně jako jeho maďarský kolega Viktor Orbán, dlouhodobě kritizuje sankce EU proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině i vojenskou pomoc Kyjevu. Současná Ficova vláda po svém předloňském nástupu do úřadu rozhodla o zastavení dodávek zbraní a vojenského materiálu ze státních zásob na Ukrajinu, umožnila však pokračování komerčních dodávek.

Fico kvůli zdravotním potížím náhle zrušil cestu na summit. Novináři už byli v letadle

Fico opět kritizoval přístup EU k válce na Ukrajině. „Pokud by EU vynakládala tolik energie na mír, kolik vynakládá na podporu války na Ukrajině, ta válka mohla být dávno skončena. Já válečným premiérem nikdy nebudu,“ řekl slovenský premiér.

Na dotaz moderátora, zda přístup ohledně snahy nemíchat se do války na Ukrajině není v protikladu s odkazem těch, kteří za druhé světové války bojovali za svobodu Slovenska, označil válku na Ukrajině za regionální konflikt.

Ruské dodávky jsou bezpečné, nechci se zalíbit, reaguje Fico na Trumpův tlak

Debatu s Ficem STVR vysílala z prostor vyhlídkové věže na Dukle na východním Slovensku. Právě u tamního památníku československého armádního sboru si obyvatelé Slovenska i politici v neděli připomínají 81. výročí Karpatsko-dukelské operace. Ta je pokládaná za jednu z nejkrvavějších bitev proti Němcům za druhé světové války. Významně se na ní podílela i československá jednotka pod velením generála Ludvíka Svobody.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Babiš k Pavlovi řídil sám. Napoprvé přijel ke špatným dveřím

Andrej Babiš si při cestě za novou vládou na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem řídil auto sám, tak jako často ve volební kampani. Napoprvé zaskočil čekající fotografy, když s autem zamířil tam, kudy...

5. října 2025  9:28,  aktualizováno  13:18

ONLINE: Vládu sestaví Babiš, připustil Fiala i Výborný. Schůzky na Hradě pokračují

Sledujeme online

Prezident Petr Pavel zatím nepověřil předsedu ANO Andreje Babiše sestavením vlády. „Bylo by to předčasné,“ řekl Babiš. Informoval prezidenta o jednání s SPD a Motoristy sobě. „Za mě nebude jednat...

5. října 2025  5:30,  aktualizováno  13:14

Konec Fialy? ODS začíná debatovat o budoucnosti. Možní nástupci váhají

Občanští demokraté v lednu chystají volební kongres, kde se bude pravděpodobně vybírat nové stranické vedení. Informoval o tom místopředseda ODS Martin Kupka. Dodal, že někteří členové vedení...

5. října 2025  12:53,  aktualizováno  13:14

Naším cílem není porážka Ruska, řekl Fico. Válku na Ukrajině má za regionální konflikt

Cílem slovenské vlády není porážka Ruska, řekl o válce na Ukrajině slovenský premiér Robert Fico. V diskusi veřejnoprávní stanice STVR opět kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu, který...

5. října 2025  13:08

Motoristé chtějí do vlády a věří ve vyrovnaný rozpočet, říká Šťastný

Motoristé sobě chtějí být aktivní součástí vlády a svou ambici dosáhnout do čtyř let vyrovnaného rozpočtu státu považují za splnitelnou, soudí pražský lídr strany Boris Štastný. Noční jednání s...

5. října 2025  12:47,  aktualizováno  13:06

Rodiče chtějí předmět finanční výchova. V praxi ale záleží na ochotě škol i učitelů

Premium

Nejdůležitější je čeština, cizí jazyky, matematika a hned za nimi finanční gramotnost. Čeští rodiče si přejí, aby se jejich děti učily orientovat v otázkách peněz a hospodaření už ve škole, klidně...

5. října 2025

Vnitro, obrana, doprava. Okamura naznačil, s čím jde do vyjednávání o vládě

Odstartovala povolební jednání. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se už v sobotu sešel s vítězem Andrejem Babišem, další schůzka má být v neděli. Podle Okamury se má SPD zapojit do vládní konstelace....

5. října 2025  11:51,  aktualizováno  12:57

Voliči vykroužkovali dceru Josefa Luxe. Víc je zajímalo, že jsem žena, myslí si

Vedle Marka Výborného a Karla Haase se za SPOLU do sněmovny probojovala Marie Kršková. Starostka Orlického Podhůří s necelými 700 obyvateli v preferenčních hlasech téměř dostihla politického...

5. října 2025  12:52

Změna musí přijít co nejdříve, lidé už na ni čekají, říká lídryně ANO Oborná

Třetí volební období bude načínat ve Sněmovně Monika Oborná, která do voleb vstupovala jako jednička kandidátky ANO na Vysočině. Voliči jí dali 4 716 hlasů a poslali ji tak, stejně jako tři její...

5. října 2025  12:40

Plzeň je prioritou, ale ve sněmovně mám šanci změnit legislativu, váhá Zarzycký

Preferenční hlasy vynesly primátora Plzně Romana Zarzyckého z ANO z 19. místa kandidátky až na první pozici, a získal tak mandát poslance. Jestli do sněmovny půjde, nebo zůstane na primátorském...

5. října 2025  12:36

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Poplach na letišti v Praze. Z Terminálu 2 se musely evakuovat stovky lidí

Na Letišti Václava Havla v Praze se odehrála dramatická událost. Stovky cestujících se musely kvůli vyhlášenému poplachu evakuovat z druhého terminálu, který je určen pro lety do zemí Schengenského...

5. října 2025  11:15,  aktualizováno  12:34

Maláčová po debaklu prolomila mlčení. Snažila jsem se SOCDEM zachránit, napsala

Sociální sítě lídrů SOCDEM po sobotním volebním debaklu na hodiny utichly. Až do nedělního dopoledne, kdy mlčení prolomila Jana Maláčová, která kandidovala na prvním místě Stačilo! v Praze. Napsala,...

5. října 2025  12:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.