„Podle mých aktuálních informací ten problém přestal existovat,“ řekl Sikorski v pondělí k tématu Ficovy cesty do Moskvy. Minulý týden polská agentura PAP informovala, že slovenská strana Varšavu požádala o povolení pro přelet premiéra. Polsko se k žádosti oficiálně nevyjádřilo, ale naznačilo, že ji zamítne.
Cestu kritizoval například tajemník polské diplomacie Marcin Bosacki, připomíná agentura TASR. „Těžko si představit, že bychom v případě konkrétní akce organizované silou, která i teď, v těchto týdnech, měsících a dnech páchá zločiny na civilním obyvatelstvu na Ukrajině, pomáhali panu Ficovi dostat se tam,“ řekl.
Fico do Moskvy zase poletí oklikou. Přelet mu nepovolí Estonsko ani zbytek Pobaltí
Slovenský premiér zatím Sikorského slova veřejně nekomentoval. Redakce iDNES.cz jej požádala o vyjádření, ale zatím nedostala odpověď. Podle polského rozhlasu by Fico mohl využít auto nebo speciální vlak, jímž by dojel do Běloruska. Odtamtud už by pak mohl letět do Ruska.
Přesná trasa Ficovy cesty na květnové oslavy výročí konce druhé světové války tak nicméně stále není jasná. Estonsko 19. dubna vzkázalo, že premiérovi přelet nepovolí. Sám Fico pak mluvil o tom, že se podobně chtějí zachovat i v Litvě a Lotyšsku, podle mluvčí litevské diplomacie však země žádnou žádost o přelet nedostala.
Konečně tu nejsou Rusové, chválil si Tusk na summitu. Laškoval s Ficem
Loni se Fico na oslavy dopravil po jižní trase přes Maďarsko, Rumunsko, Černé moře a Gruzii. V Maďarsku se aktuálně mění vláda a není jisté, že kabinet nastupujícího premiéra Pétera Magyara přelet povolí stejně jako předtím vláda Viktora Orbána.