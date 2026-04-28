Pojede vlakem, změnil trasu? Ficova cesta do Moskvy už není problém, řekl Sikorski

Změnil slovenský premiér Robert Fico plány ohledně své cesty na květnové oslavy v Moskvě? Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v pondělí naznačil, že zřejmě ano. Poté, co Slovensko požádalo polskou stranu o povolení pro přelet Ficova letadla na cestě do Ruska, ministr prohlásil, že „ten problém přestal existovat“. Fico zatím jeho slova nekomentoval. Podle polského rozhlasu by mohl jet vlakem.
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski (27. dubna 2026)

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski (27. dubna 2026)

„Podle mých aktuálních informací ten problém přestal existovat,“ řekl Sikorski v pondělí k tématu Ficovy cesty do Moskvy. Minulý týden polská agentura PAP informovala, že slovenská strana Varšavu požádala o povolení pro přelet premiéra. Polsko se k žádosti oficiálně nevyjádřilo, ale naznačilo, že ji zamítne.

Cestu kritizoval například tajemník polské diplomacie Marcin Bosacki, připomíná agentura TASR. „Těžko si představit, že bychom v případě konkrétní akce organizované silou, která i teď, v těchto týdnech, měsících a dnech páchá zločiny na civilním obyvatelstvu na Ukrajině, pomáhali panu Ficovi dostat se tam,“ řekl.

Slovenský premiér zatím Sikorského slova veřejně nekomentoval. Redakce iDNES.cz jej požádala o vyjádření, ale zatím nedostala odpověď. Podle polského rozhlasu by Fico mohl využít auto nebo speciální vlak, jímž by dojel do Běloruska. Odtamtud už by pak mohl letět do Ruska.

Přesná trasa Ficovy cesty na květnové oslavy výročí konce druhé světové války tak nicméně stále není jasná. Estonsko 19. dubna vzkázalo, že premiérovi přelet nepovolí. Sám Fico pak mluvil o tom, že se podobně chtějí zachovat i v Litvě a Lotyšsku, podle mluvčí litevské diplomacie však země žádnou žádost o přelet nedostala.

Loni se Fico na oslavy dopravil po jižní trase přes Maďarsko, Rumunsko, Černé moře a Gruzii. V Maďarsku se aktuálně mění vláda a není jisté, že kabinet nastupujícího premiéra Pétera Magyara přelet povolí stejně jako předtím vláda Viktora Orbána.

