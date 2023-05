Hrajete si s ohněm! Fico se obořil na Pavla a Lipavského, aby se nevměšovali

„Žádám slovenské a české progresivce, aby nerozbíjeli vztahy mezi SR a ČR. Hrajete si s ohněm! Nejdříve to byl prezident ČR P. Pavel, který vyjádřil znepokojení nad vývojem v SR... Ministr zahraničí ČR J. Lipavský z progresivní strany Piráti (kopie Progresivního Slovenska) prohlásil, že můj možný návrat do funkce premiéra SR je něco, co je nutné velmi pozorně sledovat,“ napsal Fico.

„Rád bych požádal všechny české politiky, aby se nenechali přemluvit k této špinavé práci a nezasahovali do záležitostí SR,“ uvedl lídr opozice.

Lipavský o možném návratu Fica do křesla premiéra mluvil v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce České televize. Zmínil přitom například Ficovy názory na dodávky vojenské techniky na Ukrajinu, které chce expremiér zastavit, nebo kritiku EU.

„Přál bych si, aby to byla jen předvolební rétorika a od některých naprosto nehorázných výroků také (Fico) ustoupil,“ uvedl Lipavský.

Prezident Pavel své znepokojení z politické situace na Slovensku zmínil v únoru během debaty, kterou pořádalo zastoupení Evropské komise v ČR.

Na Slovensku nyní vládne úřednický kabinet, který jako premiér vede bývalý viceguvernér centrální banky Ľudovít Ódor. Předchozí vláda Eduarda Hegera de facto skončila už loni v prosinci, kdy jí sněmovna vyslovila nedůvěru. Následující měsíce fungovala jen z pověření prezidentky Zuzany Čaputové.