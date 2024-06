„Ficovi pomohlo, že sám bojoval.“ Lékař poprvé popsal dny po atentátu

„Kdyby to dopadlo jinak, než to dopadlo, neumím si ani moc představit, co by se pak na Slovensku dělo,“ popisuje Valky. V noci mu ve spánku bránily neustálé otázky. „Co kdybychom náhodou selhali? Nemyslím to tak, že by nás někdo obvinil, že jsme to udělali naschvál, ale taková situace na Slovensku ještě nenastala,“ říká. Po útoku byl Fico dva týdny jeho pacientem. Z medicínské stránky „jsme to zvládli docela slušně“, míní.

Lékaře však tížila zodpovědnost. „Kdybych řekl, že jsme nebyli pod tlakem, tak bych lhal. Můj život na dva týdny přestal fungovat,“ poznamenal Valky, působící v nemocnici čtyřiatřicet let. Podobně vážně zraněných pacientů nemocnice podle něj moc nemá, protože většinou vykrvácejí při převozu. „V břiše jsou dvě velké cévy – aorta a dolní dutá žíla. Pokud by je projektil poranil, pacient vykrvácí do pár minut, nepřežil by ani převoz,“ vysvětluje.

A dodává, že i pak by pacient mohl zemřít na komplikace, které ze zranění vyplývají. „Navzdory veškerému snažení pacienti ve vysokých procentech nepřežijí,“ upozorňuje s tím, že jedna z jeho primářek má zkušenosti z misí Lékařů bez hranic v Iráku a Afghánistánu. Výhodou kliniky bylo také to, že má traumacentrum i takzvanou transplantační jednotku, která je určena pacientům po transplantaci a která byla vyhrazena premiérovi a jeho ochrance.

Valky zavzpomínal, že když svého času uspával prezidenta Rudolfa Schustera před operací očí, ochranka byla přímo na sále, „seděla vedle mne“, zatímco Ficovi strážci sledovali oknem, co se děje, ale na sál nevstoupili a snažili se, aby nepřekáželi, a tak s nimi nebyly žádné problémy.

Zpráva o atentátu přednostu zastihla na mezinárodním kongresu v Žilině, ale v nemocnici byly v práci obě primářky, s nimiž dohodl, co se bude dít. Uvedl, že pracoviště se roky budoval proto, aby na něm nemusel být do smrti, ale aby fungovalo ještě lépe, když tam není. A na své kolegyně a kolegy je hrdý, jak vše zvládli.

„Kaliňák byl stručný, ale nelhal“

O premiérově stavu veřejnost informovali vládní politici. Podle přednosty se lékaři od všeho kromě samotné péče úmyslně odstřihli. „Jsme lékaři, kteří tu jsou k tomu, aby se starali o pacienta, o jeho zdraví a pomáhali mu přežít a vyléčit se. Sám jsem proto požádal vedení nemocnice, abychom se mohli odstřihnout i od tiskovek s novináři,“ říká Valky.

A lékaři, kteří se svého času starali během hospitalizace o českého prezidenta Miloše Zemana, „mi řekli, že jediné, co nám závidí, je tato komunikace, protože pro ně to bylo tehdy neskutečně zatěžující“. Proto dostalo vedení nemocnice každý den podrobné informace o Ficově stavu a ty předalo dál. „Četl jsem vyjádření pana (ministra obrany Roberta) Kaliňáka, která pouštěl do médií. Byla výrazným zestručněním toho, co jsme posílali vedení nemocnice. Každá informace, kterou jsem četl, byla sice velmi stručná, ale nikdy v ní nebyla lež. Pan Kaliňák řekl to, co byla pravda, a řekl to velmi stručně,“ podotýká také.

Lékař se domnívá, že konspirační teorie, které pak na Slovensku kolem atentátu vznikly, by se začaly šířit tak jako tak. Lidé například nevěřili vážnosti Ficova zranění a celý útok zlehčovali coby „nahraný“ či „nafouknutý“. Podle Valkyho se z celého incidentu politici snažili vymlátit politické body, upozorňuje také na fakt, že Slováci obecně výrazně víc věří konspiračním teoriím než jiné evropské národy. „Nemyslím si, že bych byl tak dobrý, že bych to dokázal ze dne na den změnit,“ dodává.

K samotnému Ficovi coby pacientovi víc říkat nechce, protože k tomu nemá souhlas. „Ale úplně na okraj – tak příjemných pacientů máme málo. To je vše, co vám řeknu. Sám jsem tím byl překvapený. I ve chvíli, kdy jsem pana premiéra odvážel, mě poprosil, zda bych se s ním mohl vrátit na oddělení, aby mohl všem osobně poděkovat,“ vzpomíná Valky.

„V podstatě jsme nevěděli, na kterou stranu se (zdravotní stav premiéra) překlopí. Ale postupy, které jsme zvolili a které jsme vykonali, měly dobrý efekt na další zotavování. Pan premiér byl několikrát operovaný, i to samo o sobě vypovídá, že to nebylo jednoduché. Je třeba říct, že velkou roli hrálo i to, jakou má pacient muskulaturu, jak sám chtěl, jak za sebe bojoval. Pro samotné prožívání pacienta je vždy velmi důležité, zda on sám chce,“ popisuje s tím, že Fico byl před atentátem ve velmi dobré fyzické kondici a uzdravoval se překvapivě rychle.

Banskobystrická nemocnice měla podle Valkyho i to štěstí, že v ní její zaměstnanci zůstávají. „Není tu tak velký odliv lidí do zahraničí jako například z bratislavských klinik,“ srovnává. A ujišťuje, že „premiér nedostal žádnou zvláštní léčbu“ a že je v nemocnici mnoho jiných pacientů, kupříkladu po transplantacích, kteří představují i komplikovanější případy.

„Léčba pana premiéra má pro nás jen takovou zkušenost, že jsme pana premiéra léčili a naštěstí se to povedlo,“ říká Valky pro portál Postoj. Do nemocnice podle něj lidé nosili květy a dopisy, ve kterých mu vyjadřovali solidaritu a přáli brzké uzdravení.