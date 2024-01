Nehodné spojence NATO, plísní Američané výrok Fica. A přidali varování

„Pokud by Rusové zabrali třeba jen jeden metr slovenského území, nikdy bychom neřekli: ‚Rusko je příliš silné, vzdejme to. Nikdy bychom se kvůli vlastním zájmům nepoddali zastrašování,‘“ napsalo v prohlášení americké velvyslanectví na Slovensku s tím, že by Spojené státy a další spojenci v NATO stáli po boku slovenského lidu a bránili by ho.

Američané tak reagují na Ficova nedávná slova, že Ukrajina není suverénní země, ale země zcela pod vlivem USA. „To jsou slova nehodná spojence Severoatlantické aliance,“ vzkazuje ambasáda. Fico také řekl, že by si Ukrajinci neměli myslet, že se jim podaří území ztracená ve válce s Ruskem někdy získat zpět. Prý se mají připravit na bolestivý kompromis.

Prohlásil mimo jiné, že Ukrajina je zkorumpovaná a znovu vystoupil proti jejímu přijetí do NATO. Vpředvečer své středeční návštěvy pak popřel, že by se ukrajinské metropole přímo dotýkala válka. Kyjev přitom opakovaně čelí ruským vzdušným útokům.

U.S. Embassy Slovakia Spojené štáty vítajú stretnutie premiéra Roberta Fica s premiérom Denysom Šmyhaľom a oceňujú neustálu podporu Slovenska Ukrajine. Spojené štáty však kategoricky odmietajú tvrdenie premiéra Fica, že Ukrajina je štátom pod vplyvom USA. Takéto vyhlásenia sú nehodné spojenca NATO. Ako včera povedal minister obrany Lloyd Austin na rokovaní Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny: „Aby bolo jasno. Naša podpora ukrajinského boja proti tyranii prináša väčšiu bezpečnosť pre všetky ...naše krajiny. Ak stratíme nervy, ak cúvneme, ak sa nám nepodarí odradiť ďalších potenciálnych agresorov, privoláme len ešte viac krviprelievania a väčší chaos. Pri našej podpore Ukrajine nesmieme zaváhať." 232 18

„Stůjme všichni za Ukrajinou, protože je to správné. Pokud ustoupíme, pokud selžeme, pokud se poddáme diktátorům, historie nám ukazuje, co se stane. Budeme další na ráně,“ píše také americké velvyslanectví.

Při své návštěvě ukrajinského Užhorodu už byl Fico podstatně smířlivější. Při jednání s premiérem Denysem Šmyhalem řekl, že Slovensko chce jeho zemi pomoci, i když může mít na některé věci jiný názor. Spolu s ukrajinským premiérem také podepsal prohlášení, v němž se zavázal, že Slovensko bude i nadále podporovat ukrajinskou integraci v unijních strukturách a taktéž se bude podílet na obnově Ukrajiny. Je prý také připraven na další spolupráci směřující k obnovení územní celistvosti a suverenity Ukrajiny.

„Se slovenským premiérem Robertem Ficem jsme dosáhli dohody v řadě důležitých otázek. Slovenská vláda nebude blokovat nákup zbraní a vybavení Ukrajinou od slovenských firem. Slovensko podpoří program Ukraine Facility, který předpokládá poskytnutí 50 miliard eur ze strany EU Ukrajině. Navzdory všem politickým výzvám rozvíjíme v našich vztazích politiku ‚nového pragmatismu‘,“ napsal po setkání ukrajinský premiér.