Fotka se Seagalem a řeči o „jiném názoru“. Ficův poslanec v Moskvě velebil televizi RT

Třiatřicetiletý politik vládní strany Směr-SD se do povědomí Slováků zapsal třeba fyzickým útokem na expremiéra Igora Matoviče, zpochybňováním prožitků znásilněných žen nebo hláškou z televizní debaty, že „nikde jinde v EU neměli tak velké Slovenské národní povstání jako na Slovensku“, a následnými výmluvami na těžký oběd.
Nyní se Glück zúčastnil akce ruské propagandistické televize RT (dříve Russia Today), která oslavila dvacet let na scéně. Na jeho cestu upozornil portál Sme, podle nějž se do Ruska vydal soukromě. V rozhovoru s moderátorem si poslanec Národní rady pochvaluje třeba krásy divadla Bolšoj těatr nebo možnost mluvit se srbskými ministry, se kterými prý má „stejné problémy ve vnitřní politice“.
|
Unie je v pr..., tvrdí Fico. Nový balík sankcí proti Rusku ale nakonec podpoří
Moderátor zase vyzdvihuje, že dvacáté výročí je pro tuto televizi velmi důležité vzhledem k „tlaku našich partnerů z euroatlantické části světa, kteří by chtěli zablokovat náš kanál“. Oba muži si pak notují, že dnešní žurnalistika podává příběhy jen z jedné strany, zatímco RT podle nich nabízí i tu druhou. „Žijeme v demokracii, máme mít možnost říkat svobodně své názory,“ stěžuje si Glück, načež moderátor přejde i k tomu, že západní média „nikdy nevysvětlují původní příčiny války na Ukrajině“.
A začne tvrdit vyvrácené příběhy ruské propagandy, kterými Kreml zdůvodňuje svou agresi z února 2022. Glück souhlasně přikyvuje. Moderátor si jej následně také „vyzkouší“, když se zeptá, čím se liší západní stanice jako Sky News, Fox News či CNN od RT. A slovenský politik odpoví, že zatímco prvně zmíněné jsou úplně stejné, RT na věci nabízí jiný pohled.
Glück také opakuje dezinformace šířené ruskými kanály – třeba že britský expremiér Boris Johnson přijal úplatek milion liber za to, aby odradil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského od dohody s Ruskem. Historka vychází ze zprávy listu The Guardian o Johnsonově cestě do Kyjeva a příspěvku soukromého dárce do expremiérova fondu, kterou ovšem proruská alternativní média účelově překroutila, jak před týdnem popsal třeba investigativní portál The Insider.
Glück se pak s moderátorem shodne, že válka na Ukrajině mohla dávno skončit, nebýt Johnsona. O vině Kremlu, diktátora Vladimira Putina a Ruska jako takového v této relaci nepadne ani slovo. Svou cestu v sobotu hájil i na Facebooku.
|
Slovenský expremiér Čarnogurský si zastřílel s Rusy v Mariupolu. A vinil NATO
„Zatím nevládnou neobolševici z (opozičního) Progresivního Slovenska a můžu cestovat, kam chci,“ píše Glück ve statusu, v němž zmiňuje údajné snahy vybudovat „novou železnou oponu“ mezi Východem a Západem nebo svůj pokus vyslat v Moskvě jasný signál, že Slovensko má zájem o suverénní politiku na všechny čtyři světové strany. Tu dlouhodobě prosazuje i premiér Robert Fico, který s tímto vysvětlením do Ruska také jezdí.
Sám Glück navštívil Moskvu třeba i letos v lednu, kdy spolu s dalšími slovenskými politiky obdivovali plné regály obchodů v metropoli, na základě čehož přesvědčovali Slováky, že zprávy o dopadech protiruských sankcí na ruskou ekonomiku nejsou pravdivé.
„Ať se to někomu líbí nebo ne, ta válka jednou skončí. Bez zdrojů z Ruské federace se Evropa dál nepohne. Proto je v zájmu Slovenské republiky vést s Rusy dialog. Na konferenci v Moskvě jsem se setkal i s partnery ze Srbska a EU. Stejně tak byste byli velmi překvapení i z počtu zajímavých hostů ze Spojených států, Číny, Indie a Afriky, kteří si také uvědomují vážnost situace. Mám pocit, že západní liberálové jsou na světě poslední, komu nedochází, co se ve světě děje,“ tvrdí Glück.
|
Naším cílem není porážka Ruska, řekl Fico. Válku na Ukrajině má za regionální konflikt
Chlubí se, že si popovídal i s otcem miliardáře a vlastníka sítě X Elona Muska Errolem, který prý „vnímá svět stejně jako my“. Šéf výboru pro obranu a bezpečnost slovenského parlamentu pak zdůrazňuje, že hlavním společným zájmem všech musí být ukončení války a postavení unijní ekonomiky „zpět na nohy“.
Dnes je prý totiž na kolenou – „kvůli ideologii, která převládá nad zdravým rozumem“. Glück si rovněž stěžuje, že zásadním problémem Slovenska i celé EU je ohrožení svobody slova. „Proto ještě jednou velké poděkování patří všem alternativním médiím, která přinášejí i jiný názor než ten jediný ‚správný‘ a povolený,“ dodává.
Slovenský poslanec se v Rusku sešel také s bývalou hvězdou amerických filmů. „Steven Seagal, na jehož filmech jsme snad všichni vyrůstali, je velmi příjemný pán. Má rád Slovensko a má tu mimořádně silné vazby,“ píše s tím, že si herec na Slovensku pořídil několik psů.