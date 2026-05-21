Europoslanci v usnesení vyjádřili hluboké znepokojení nad zhoršováním stavu demokracie, právního státu a základních práv na Slovensku. Systémové nedostatky podle EP ohrožují ochranu finančních zájmů EU.
„Ani zdaleka nevidím žádný problém, co se týče fungování evropských fondů, plánu obnovy, všechny platby přicházejí,“ řekl slovenský premiér.
Slovensku hrozí zmrazení eurofondů, varuje Zdechovský. EP schválil rezoluci
Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT), aby prověřil využívání evropských fondů. Delegaci vedl český europoslanec Tomáš Zdechovský.
Po výzvě k hlášení podezřelých projektů na Slovensku podle něj přišlo více než dva tisíce podnětů, z nichž přibližně 330 bylo předáno evropským institucím, zejména Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a Evropské komisi.
Penziony, ve kterých se nedá ubytovat. Slováci rozkrývají, kam šly unijní fondy
Jedním z viditelných příkladů podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku je kauza takzvaných haciend, na kterou loni upozorňovala také slovenská opozice a média. Jde o podezření, že za unijní peníze na Slovensku vyrostly patrně luxusní vily místo původně plánovaných penzionů.