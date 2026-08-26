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Řešili jsme více případů možného ohrožení, řekl Kaliňák po zmařeném útoku

Autor: ,
  15:17
Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák (15. dubna 2026)

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák (15. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Slovenští policisté překazili žhářský útok na továrnu na bezpilotní prostředky....
Slovenští policisté překazili žhářský útok na továrnu na bezpilotní prostředky....
Slovenští policisté překazili žhářský útok na továrnu na bezpilotní prostředky....
Slovenští policisté překazili žhářský útok na továrnu na bezpilotní prostředky....
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Slovensko se v poslední době zabývalo vícero případy možného ohrožení a usiluje o zvýšení ochrany subjektů kritické infrastruktury. Řekl to ministr obrany Robert Kaliňák poté, co policie v úterý oznámila překažení útoku na výrobce dronů na Slovensku a obvinění tří cizinců. Na této akci bezpečnostních složek se podílelo také vojenské zpravodajství.

„Není to první informace. Podrobně jsme zpracovali vícero míst, která měla být ohrožena v posledních měsících,“ uvedl Kaliňák. Dodal, že příslušné společnosti už dříve dostaly informace ohledně jejich ochrany.

Podle Kaliňáka výrobce bezpilotních prostředků, který se měl stát terčem útoku, montuje průzkumné drony. Licenci na vývoz do východní Evropy slovenské úřady společnosti neudělily. Cizinci podle tisku plánovali útok na závod firmy Skyeton, kterou založil ukrajinský podnikatel Oleksandr Stepura, jehož země se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.

Slovenská policie zmařila útok napalmem na továrnu na drony, obvinila tři cizince

Kaliňák naznačil, že mezi obviněnými jsou občané zemí východní Evropy. Slovenská policie dříve uvedla, že dva z nich byli zadrženi na Slovensku a další v Německu. O vazebním stíhání uvedené dvojice bude soud na Slovensku rozhodovat ve čtvrtek. Podle deníku Sme továrnu u Prešova na východním Slovensku měl podpálit zadržený litevský občan.

Společnost Skyeton v prohlášení podle listu Denník N tvrdila, že Rusové se opakovaně snažili zlikvidovat její výrobní zařízení na Ukrajině. „Nedávný pokus o útok na naše zařízení na Slovensku je dalším důkazem toho, že ukrajinští výrobci obranného průmyslu se pro ně stali skutečným trnem v oku a že jsme na správné cestě,“ uvedla firma.

Slovensko už předloni zaznamenalo podezřelé aktivity lidí z ruskojazyčných skupin, naznačující získávání přehledu o kritické infrastruktuře země. Bratislava tehdy informovala o možné přípravě útoku s cílem zničit nebo vyřadit z provozu důležité energetické zařízení, a to ropovod nebo plynovod. Slovensko v této souvislosti vyhostilo do Maďarska a na Ukrajinu dva lidi.

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