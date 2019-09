Na Slovensku našli stovky srnčích běhů. Pytlákovi hrozí dva roky vězení

„Policie v Nových Zámcích vyšetřuje případ, který nahání husí kůži. Předseda loveckého revíru v Mojzesově našel při pravidelné pochůzce u cesty volně pohozené zvířecí pozůstatky. Celkem šlo o 316 kusů končetin výlučně srnčí zvěře, tedy končetiny ze 79 zvířat,“ uvedla nitranská policie na Facebooku.



Kdo je pachatelem a proč srnčí běhy nezakopal do země nebo neodvezl do kafilerie, nyní policie vyšetřuje. „Jisté však je, že to nebyl nikdo domácí, kdo by takové množství zvířat legálně ulovil. Myslivci v tomto revíru totiž mohou od května do prosince ulovit jen 16 kusů srnčí zvěře,“ dodali policisté.

Mluvčí policie Renáta Čuháková pro server Aktuality.sk uvedla, že policejní vyšetřovatel už v souvislosti s tímto případem zahájil trestní stíhání.

Pachatel může být obviněn z trestného činu neoprávněného nakládání s biologickým odpadem. „Za tento trestný čin hrozí trest odnětí svobody na dva roky,“ dodala.