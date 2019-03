Šefčovič by se měl odstřihnout od podpory Ficova Směru, míní politologové

„Agentura Focus, kterou považuji za nejpoctivější a nejspolehlivější na Slovensku, měla včera (v sobotu, pozn. red.) průzkum pro televizi Markíza. Ptali se lidí, koho by volili v druhém kole. Zohlednili nejen jména kandidátů, ale i to, které politické strany tito voliči podporují a koho volili v prvním kole. A tam to jasně vychází pro Zuzanu Čaputovou, kterou si vybralo 64 procent lidí. Myslím si, že takto to i doopravdy dopadne,“ uvedl pro iDNES.cz slovenský politolog Pavol Baboš.

Dokazuje to i posledními průzkumy, které byly zveřejněny před začátkem moratoria u prvního kola voleb. I přesto, že ještě dále běžela kampaň, se totiž takřka trefily.

„Za dva týdny kampaně kandidáti nedokázali ukrást velké množství voličů někomu jinému. Zůstávají dva týdny do druhého kola a já si neumím představit, co by se muselo stát, aby lidé výrazně přecházeli k Maroši Šefčovičovi,“ pokračuje s tím, že fungovat podle něj nebude ani špinavá kampaň, která se proti Čaputové nejspíš povede.

„Takovou kampaň jsme zažili už v roce 2014, kdy do druhého kola postoupil současný prezident Andrej Kiska a předseda Směru-SD Robert Fico. Ze strany Fica a Směru to byla velmi špinavá kampaň, kdy na Kisku vytahovali, že nabízí úvěry, že je scientolog a tak dále. A nepomohlo to,“ vzpomíná Baboš.

Z průzkumu Focusu vyplynulo, že k Čaputové mohou možná překvapivě přejít voliči neúspěšných kandidátů Štefana Harabina a Mariana Kotleby. Podle politologa totiž pro ně advokátka bude menší zlo než Šefčovič.

„Harabin měl kampaň založenou na několika nosných tématech, jedno z nich bylo tažení proti Evropské unii. U lidí, kteří ho volili z těchto důvodů, si neumím představit, že přejdou k Čaputové, ale ani k Šefčovičovi. Dalším jeho tématem však bylo i ‚dělání pořádku ve státě a v politických stranách‘. A voliči, pro které toto téma bylo nejdůležitější, mohli mít Čaputovou na druhém místě hned po Harabinovi, protože i ona má témata spravedlnosti a boje proti korupci v programu. Určitě hraje roli i to, že Šefčoviče podporuje Směr,“ pokračuje.

Právě vládní strana je totiž podle soudce Harabina zodpovědná za stav země. „U voličů Kotleby si odpovědi z průzkumu už neumím tak jasně vysvětlit. Ale obecně je pro kotlebovce pořád mnohem větší problém Šefčovič, protože L’SNS je jediná strana, která otevřeně chce vystoupení Slovenska z Evropské unie,“ míní také Baboš s odkazem na Šefčovičovu kariéru v Bruselu.

První kolo prezidentských voleb provázela nízká účast voličů, nepřišla ani polovina z nich. Podle Baboše je to však normální. „Když se podíváme na první kola prezidentských voleb v minulosti, s výjimkou těch prvních v 90. letech byla ještě nižší. Jednoduše to jsou stále jen prezidentské volby a my jsme pořád parlamentní republika. Ať už kandidáti slibují cokoliv, lidé vědí, že kompetence prezidenta mají své limity,“ vysvětluje a před druhým kolem odhaduje, že se oba kandidáti proti sobě budou muset vymezovat víc než dosud.

„Už tam jsou totiž jen dva. A jedna z prvních otázek všech novinářů na kandidáty bude: V čem jste jiný než váš soupeř? Zatím se tomu mohli vyhýbat, protože bylo třináct kandidátů a mohli si vybrat, proti komu se vymezí. Teď už si vybírat nemohou a budou to muset jasně pojmenovat. Šefčovič má co dohánět, takže očekávám, že k nějaké změně strategie ještě z jeho strany dojde. Čaputová měla dosud velmi nekonfliktní kampaň, ale už jsem zachytil, jak říká, že se začne vymezovat vůči politice Směru, ovšem ne vůči jejím voličům,“ míní.

„A k Šefčovičovi samotnému řekla, že on se chce pořád bavit o budoucnosti, ale pro ni je důležité bavit se i o přítomnosti a minulosti, protože ty věci spolu souvisí. Podle mě to je jasný důkaz toho, že dřív nebo později začne Šefčoviče spojovat se stranou Směr, a tu vinit ze špatné politiky, která tu byla doteď,“ dodává slovenský politolog.

Jeho český kolega, politolog Pavel Šaradín, se naopak domnívá, že Šefčovič svůj odstup od Čaputové dokáže smazat a druhé kolo bude velmi vyrovnané. „Myslím si, že ani jeden z těch dvou kandidátů není favorit. Je tu ještě jedna proměnná, a to je 49procentní volební účast. Pokud budou oba kandidáti mobilizovat, může být ve druhém kole mnohem vyšší. Rozhodnou to voliči, kteří teď k volbám vůbec nešli.“

Podle Šaradína by se nyní měli oba rivalové zaměřit na svá slabá místa v kampani. „Čaputová by neměla spoléhat jen na středové, moderní Slovensko vyžadující voliče, ale měla by přijít s nabídkou i pro lidi, kteří mají pocit, že prohráli. Musí z ní cítit, že bude i jejich prezidentka a ne jen té úspěšnější poloviny Slovenska. A pokud chce uspět Šefčovič, musí být velmi aktivní a oslovit tábor poražených kandidátů. Určitou výhodu má v tom, že je politicky zkušený a pro mnohé voliče čitelnější. Ale měl by ukázat, že není tak závislý na Směru a že je skutečně nezávislý kandidát a v dalších letech dokáže být nezávislým prezidentem,“ upozorňuje.

To, že se do druhého kola dostali dva proevropsky ladění kandidáti, je podle něj posun a odmítnutí vyvolávaní strachu ze strany Harabina či Kotleby. Říká, že důvěra v EU je na Slovensku obecně vyšší než v Česku, a Šefčovičova zkušenost z Bruselu tak pro něj může být naopak výhoda. Kdo volby vyhraje, si však vůbec netroufá odhadnout. „Bude to velmi vyrovnané,“ říká Šaradín.