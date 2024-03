Všichni na jednom místě. Slovensko čeká debata deseti kandidátů na prezidenta

Diskuse začíná ve 20:10 hodin na RTVS. Zatím není jasné, zda dorazí všech deset uchazečů o post prezidenta. Velká debata přichází poté, co se v pondělí v televizi Markíza poprvé utkali dva hlavní favorité – předseda Národní rady a strany Hlas-SD Pellegrini a diplomat Korčok.

Dále kandidují také expředseda Nejvyššího soudu Štefan Harabin, diplomat Ján Kubiš, expremiér a předseda hnutí Slovensko Igor Matovič, lídr Lidové strany Naše Slovensko (LSNS) Marian Kotleba, historik Patrik Dubovský, občanský kandidát Milan Náhlik, zástupce slovenských Maďarů ze strany Aliance Krisztián Forró a šéf strany Slovenské Hnutí Obrody Róbert Švec.

Původně tu byl ještě jeden zájemce o prezidentský úřad, předseda Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko však v pondělí odstoupil a vyjádřil podporu Harabinovi. Ten přitom konkuruje Dankovu koaličnímu partnerovi Pellegrinimu. Šéf Hlasu má alespoň podle průzkumů stále nejvyšší šance na výhru, druhý Korčok však znovu snížil jeho náskok.

Korčok dotahuje, ale první je pořád Pellegrini

Agentura AKO uvádí, že v prvním kole by Pellegriniho volilo 40,4 procenta voličů, zatímco Korčoka 38,6 procenta. Ve druhém kole by Pellegrini vyhrál se ziskem 52,9 procenta a Korčok by dostal 47,1 procenta. Průzkum vznikal mezi 11. a 18. březnem na vzorku tisíce respondentů.

Naopak průzkum agentury NMS Market Research z 13. až 18. března, který má vzorek respondentů o třicet lidí větší, ukazuje v prvním kole těsnou výhru diplomata Korčoka. Dostal by 36 procent a Pellegrini 34,2 procenta.

Ve druhém kole je však stále ve vedení Pellegrini, kterého by za prezidenta volilo 50,9 procenta. Korčok by tak se 49,1 procenta skončil těsně druhý, píše Sme.

Podle tohoto průzkumu má třetí Harabin už 16procentní podporu, jeho popularita tak nadále stoupá. Naopak podpora zbylých kandidátů spíš klesá. Čtvrtý Matovič zde má čtyři procenta, Kubiš, Forró a Kotleba kolem dvou procent. Ostatní nemají ani procento, přičemž nejméně by získal Náhlik s 0,2 procenta hlasů. Podle agentury TASR ovšem až pětina Slováků stále neví, koho půjde v sobotu volit.

Průzkum je pravděpodobně jeden z posledních, o půlnoci ze středy na čtvrtek totiž začíná volební moratorium, které médiím a agenturám zakazuje podobné průzkumy zveřejňovat. Politikům také povinně končí kampaň, konat už se navíc nebude ani žádná předvolební debata.