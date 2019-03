Do druhého kola voleb na Slovensku mají nejblíže Čaputová a Šefčovič

Třetí místo zatím drží soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin s 14,5 procenta a čtvrté s 10,7 procenta šéf krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba.

Pokud by hlasování skončilo podle stávajících výsledků, rozhodlo by o příštím prezidentovi Slovenska až druhé kolo voleb 30. března. Do něj postoupí dva nejúspěšnější kandidáti z prvního hlasování.

„Nechci dělit lidi na dobré a špatné, chci být prezidentem pro všechny, prezidentem s lidskou tváří a prezidentem, který dokáže za lidi bojovat. Chci přesvědčit mladé lidi na Slovensku, že naše země je nejlepší místo pro život a vyplatí se tu zůstávat,“ prohlásil Šefčovič krátce po půlnoci, kdy bylo sečteno zhruba 40 % hlasů. „Od zítřka začínáme nanovo. Udělám maximum pro to, abychom oslovili většinu lidí,“ dodal.



Výsledky předchozích průzkumů veřejného mínění, které také potvrzovaly přesvědčivé vedení Čaputové, byly zveřejněny ještě na začátku března. Podle zákona platí v zemi v období dvou týdnů před volbami a během hlasování moratorium na uveřejňování výsledků sondáží.



Místopředsedkyně neparlamentní strany Progresivní Slovensko Čaputová se v kampani vymezila vůči nejsilnější vládní straně Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica, která v prezidentských volbách podporuje Šefčoviče. Kontroverzní soudce Harabin na rozdíl od Čaputové a Šefčoviče kritizuje EU, netají se také vstřícným postojem vůči Rusku.

Zatímco Čaputová v kampani podpořila možnost adopcí dětí homosexuálními páry, Šefčovič se přihlásil k tradiční rodině a ke křesťanským hodnotám. Ani jeden ze zmiňované dvojice nemá zkušenosti z vysoké politiky na Slovensku, Šefčovič dlouhá léta působí v diplomacii a členem Evropské komise je od roku 2009. Harabin byl dříve ministrem spravedlnosti a šéfem slovenského nejvyššího soudu.