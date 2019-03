Finalisty voleb prezidenta Slovenska čeká poslední televizní duel

Závěrečnou televizní debatu obou prezidentských kandidátů odvysílá večer RTVS nejen na svém hlavním televizním, ale i na rozhlasovém kanálu. Ve čtvrtek začne platit v zemi takzvané předvolební moratorium.



Kiska, který se o znovuzvolení již neucházel, v úterý požádal RTVS o vystoupení k prezidentským volbám. Současná hlava státu již dříve vyjádřila svou podporu Čaputové.

Slovenský premiér a místopředseda nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Peter Pellegrini v rozhlasovém a televizním projevu před rozhodujícím kolem přímé volby nového prezidenta nepřímo podpořil Maroše Šefčoviče.

Pellegrini v projevu Šefčoviče přímo nejmenoval. Ve vystoupení ale předseda slovenské vlády hovořil o tématech, které v kampani propagoval právě Šefčovič. Podle Pellegriniho země potřebuje „zkušeného člověka, připraveného od prvního dne ve funkci plnohodnotně vykonávat svůj mandát“, nový prezident by podle něj měl by mít „silné sociální cítění“, „potřebu celospolečenského smíru“ a měl by vnímat, že „mnohé tradiční hodnoty jsou na Slovensku hluboce zakořeněné a jejich zpochybňování vnáší do společnosti zbytečný zmatek a rozdělování“.



Kiska vybídl obyvatele, aby šli k volbám Slovenský prezident Andrej Kiska v rozhlasovém projevu vybídl obyvatele, aby se zúčastnili sobotního rozhodujícího kola voleb hlavy státu. Doporučení nedal.

Předseda slovenské vlády nepřímo podpořil místopředsedu Evropské komise Šefčoviče, který o nejvyšší politický post v zemi usiluje právě s podporou Směru-SD.

Favoritkou voleb je Čaputová, která se ziskem 40,57 procenta hlasů 16. března první kolo hlasování přesvědčivě vyhrála. Šefčovič skončil na druhém místě, hlas mu dalo 18,66 procenta voličů.

Podle bookmakerů bude novou slovenskou prezidentkou jednoznačně Čaputová. Na její vítězství vypsali kurzy od 1,01:1 do 1,04:1. Nejpravděpodobnější podle nich je, že ve druhém kole voleb získá 62 procent hlasů. Favorizuje ji také většina sázkařů. Je však nemálo těch, které lákají vysoké kurzy na Šefčoviče (11:1 až 18:1). Vyplývá to z odpovědí zástupců sázkových kanceláří.