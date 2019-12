Z domu v Prešově se nedalo nic zachránit, říká ředitel demoliční firmy

Podle Raszky za celé tři dny zaměstnancům firmy nezkomplikovalo práci nic zásadního, což při demolicích budov není obvyklé. „Prasklo jenom jedno těsnění,“ upřesnil Raszka.

Podle hasičů a policistů je mezi osmi oběťmi dosud pohřešovaná žena, jejíž pozůstatky zůstaly v domě. Kvůli případnému nálezu těla musela demoliční firma vykonávat svou práci s velkou opatrností.

„Postupovali jsme opatrně a po částech, aby místo mohl vždy následně zkontrolovat policejní dron. Nešlo to udělat celé najednou,“ vysvětlil Raszka. Pohřešovanou ženu však nenašli, přestože podle něj tým „šlapal na dvě stě procent“.



Z domu už nešlo zachránit nic, a to ani z bytů v dolních patrech, které nebyly požárem tolik poškozeny. „Bylo by to příliš nebezpečné,“ uvedl Raszka s tím, že materiální věci za riziko zranění nebo ohrožení života rozhodně nestojí. Schodiště v domě už navíc bylo zborcené, obyvatelé domu by se tak do bytů mohli dostat jedině s pomocí žebříků nebo vysokozdvižné hasičské techniky.

Kvůli bezpečnosti se během demoličních prací nemohli ve svých bytech zdržovat ani obyvatelé domů sousedících s poškozenou bytovkou. Okolí objektu policie uzavřela.

„Perimetr jsem udělal široký, aby se nikomu nic nestalo. Při demolici může odletět plech a člověku dole, i když je někde v dálce, odříznout hlavu,“ vysvětlil Raszka, proč se firma snažila, aby v okolí bytového domu nebyli v době demolice nikdo nebyl. „Nepotkal jsem se s nikým, ale za ochranným pásmem nějací lidé byli,“ odpověděl na otázku, zda likvidaci trosek přihlíželi bývalí obyvatelé paneláku.



„Během demolice se tady děly zázraky, tomu by nikdo nevěřil. A to jsem nevěřící,“ dodal Raszka s tím, že „vypíchnout“ jeden konkrétní nelze.



Demolici horních pater zajistila firma sídlící v Kladně a to s pomocí stroje vyrobeného v Anglii a upraveného v Irsku, který je v Evropě unikátní. Jeho hmotnost je 214 tun a je vybaven dlouhým teleskopickým ramenem a hydraulickými nůžkami. Ty umožňují, aby dělníci rozebírali budovu po menších kusech.

Podle jednatele demoliční firmy práci firma provedla za symbolické jedno euro. „Beru to jako charitativní věc. Pomoc tomu městu,“ řekl iDNES.cz jednatel Zbyněk Ortmann. Cena práce by se podle něj za jiných okolností pohybovala mezi třemi až pěti miliony korun.