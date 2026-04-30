Nemocnici v Prešově hlídá vojenská policie. Kaliňák zastavil stavbu, možná se bude bourat

  15:55
Slovenské ministerstvo obrany nařídilo přerušit stavební práce na budoucí velké nemocnici v Prešově na východě země. Důvodem je podezření na nekvalitně provedené práce na nadzemní části stavby, které ohrožují statiku i stabilitu plánované nemocnice. Stavba je navíc ve skluzu. Ve čtvrtek to řekl ministr obrany Robert Kaliňák, který tak potvrdil informace opozičního Křesťanskodemokratického hnutí (KDH).
Stavba vojenské nemocnice v Prešově na Slovensku (25. března 2026)

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák (27. dubna 2026)
„Jde tu o bezpečnost stavby, o základní nosné stavební prvky. Stavební dozor pojal jisté podezření, udělal zkoušky a s výsledkem nebyl spokojený,“ řekl Kaliňák. Nyní stavbu hlídá vojenská policie, píše slovenský Denník N.

Kaliňák také uvedl, že na staveniště budou přizváni znalci. Rozhodnout by se mělo o tom, zda bude potřeba část stavby zbourat a následně nově postavit. Nevyloučil, že smlouvu se stavebními firmami Slovensko zruší, v úvahu podle něj však přichází také pokračování stávajícího kontraktu.

Zakázku na výstavbu nemocnice v Prešově získalo slovensko-maďarské konsorcium. Jeho součástí je také firma West Hungária Bau, která má podle slovenských médií vazby na končící vládu maďarského premiéra Viktora Orbána.

Slovensko začalo po letech stavět národní nemocnici, bude mít i vojenskou část

Podle KDH subdodavatelé uvedeného konsorcia hlásili neproplacené faktury. Kaliňák tyto informace nekomentoval, subdodavatele ale veřejně ujistil, že stát má zájem ve stavbě nemocnice v Prešově pokračovat.

Výstavba uvedené nemocnice za zhruba 550 milionů eur (13,4 miliardy korun) s plánovaným počtem asi 1 300 lůžek začala v roce 2024. Zařazení projektu pod ministerstvo obrany umožní podle slovenských médií zahrnout část nákladů do výdajů na obranu. Nemocnice má sloužit nejen vojákům, ale také obyvatelstvu. Podobný model stát zvolil i v případě budoucí nemocnice na okraji Bratislavy, kde stavební práce odstartovaly loni v prosinci.

Slovensku chybí nové velké nemocnice. Větší moderní zdravotnické zařízení tohoto typu dříve postavila finanční skupina Penta, a to nemocnici v Bratislavě.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

30. dubna 2026  13:18,  aktualizováno  16:34

Česko nepovolilo přelet prezidentovi Tchaj-wanu, tvrdí list. Resort to popírá

Tchajwanský prezident Laj Čching-te při vzpomínkové akci k příležitosti...

Česká republika a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, píše server TaiwanNews. České ministerstvo zahraničí však tvrdí, že „žádnou podobnou...

30. dubna 2026  14:58,  aktualizováno  16:21

Nemocnici v Prešově hlídá vojenská policie. Kaliňák zastavil stavbu, možná se bude bourat

Stavba vojenské nemocnice v Prešově na Slovensku (25. března 2026)

Slovenské ministerstvo obrany nařídilo přerušit stavební práce na budoucí velké nemocnici v Prešově na východě země. Důvodem je podezření na nekvalitně provedené práce na nadzemní části stavby, které...

30. dubna 2026  15:55

Postavíme si sami, jinak se nedočkáme. Baseballisté budují špičkové sportoviště

Premium
Baseballové hřiště v Olomouci dnes splňuje standardy pro konání světových akcí.

Baseballový klub Skokani Olomouc se rozhodl vybudovat si nový domov. V městské části Lazce postupně roste modernizovaný sportovní komplex. Klub se do projektu pustil z vlastní iniciativy a práce si...

30. dubna 2026  15:54

Raději jeďte jinudy. Náchod čeká velké obtíže při stavbě kruháče, hrozí i kolaps

V Náchodě u Albertu na hlavním tahu do Polska začala přestavba okružní...

Značné komplikace čekají od pondělí 4. května řidiče v Náchodě. Důvodem je pokračující přestavba okružní křižovatky nedaleko hraničního přechodu. Ta už sice trvá měsíc a půl, dosud tam však auta...

30. dubna 2026  15:44

Muž odevzdal policii minomet z pevnosti na Maginotově linii. Nevejde se jí do skladu

Muž odevzdal při zbraňové amnestii pevnostní minomet M 32 ráže 81 mm.

Další unikátní kousek se dostal k policistům v Českých Budějovicích v rámci zbraňové amnestie. Muž přivezl pevnostní minomet M 32 ráže 81 mm, který byl součástí vybavení pevností na Maginotově linii...

30. dubna 2026  15:43

Trump dál trollí. Sdílel mapu, na níž je Hormuzský průliv pojmenován po něm

Americký prezident Donald Trump sdílel obrázek mapy, na které je Hormuzský...

Americký prezident Donald Trump sdílel na své sociální síti Truth Social obrázek mapy Hormuzského průlivu, na které je klíčová vodní trasa nazvaná Trumpův průliv. Šéf Bílého domu o ní takto mluvil...

30. dubna 2026  15:26

Policie odložila prověřování Macinkových SMS. Prezident je označil za vydírání

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem...

Policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka Petru Kolářovi, poradci prezidenta Petra Pavla. Usnesení dosud není pravomocné, uvedl mluvčí Národní centrály...

30. dubna 2026  12:19,  aktualizováno  15:14

Vylepšete spolu s námi iDNES.cz. Zapojte se do velkého čtenářského průzkumu

Ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, neustále pracujeme na tom, abychom vám přinášeli kvalitní a přehledné zpravodajství. Zprávy ale netvoříme pro sebe, děláme je především pro vás. Připravili jsme proto jednoduchý...

30. dubna 2026  15:06

Úleva námořníků. Největší letadlovka se vrátí do USA, Hegseth rekordní misi hájil

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford zakotvila ve Splitu kvůli opravám po...

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpět do Spojených států. Sníží se tím vojenská přítomnost Američanů v regionu v době války s Íránem....

30. dubna 2026  14:58

Okamura se setkal s prezidentem Vučičem. Jste naši přátelé, zdravil Srby

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...

Od našeho zpravodaje v Srbsku Ve čtvrtek pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) v Srbsku. Českou delegaci dopoledne přijal srbský prezident Aleksandar Vučić. Ještě předtím se Okamura setkal s...

30. dubna 2026  8:34,  aktualizováno  14:54

Rekordní účast, nový stadion i Jackie Chan. Na malém Expu v Srbsku zazáří i Česko

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...

Od našeho zpravodaje v Srbsku Na malém Expu, které bude příští rok hostit Srbsko, už podle srbských zástupců přislíbilo účast 137 zemí včetně Česka. Jde o nový rekord. Česká republika už ví, kde bude její pavilon i jak bude...

30. dubna 2026  14:46

