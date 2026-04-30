„Jde tu o bezpečnost stavby, o základní nosné stavební prvky. Stavební dozor pojal jisté podezření, udělal zkoušky a s výsledkem nebyl spokojený,“ řekl Kaliňák. Nyní stavbu hlídá vojenská policie, píše slovenský Denník N.
Kaliňák také uvedl, že na staveniště budou přizváni znalci. Rozhodnout by se mělo o tom, zda bude potřeba část stavby zbourat a následně nově postavit. Nevyloučil, že smlouvu se stavebními firmami Slovensko zruší, v úvahu podle něj však přichází také pokračování stávajícího kontraktu.
Zakázku na výstavbu nemocnice v Prešově získalo slovensko-maďarské konsorcium. Jeho součástí je také firma West Hungária Bau, která má podle slovenských médií vazby na končící vládu maďarského premiéra Viktora Orbána.
Podle KDH subdodavatelé uvedeného konsorcia hlásili neproplacené faktury. Kaliňák tyto informace nekomentoval, subdodavatele ale veřejně ujistil, že stát má zájem ve stavbě nemocnice v Prešově pokračovat.
Výstavba uvedené nemocnice za zhruba 550 milionů eur (13,4 miliardy korun) s plánovaným počtem asi 1 300 lůžek začala v roce 2024. Zařazení projektu pod ministerstvo obrany umožní podle slovenských médií zahrnout část nákladů do výdajů na obranu. Nemocnice má sloužit nejen vojákům, ale také obyvatelstvu. Podobný model stát zvolil i v případě budoucí nemocnice na okraji Bratislavy, kde stavební práce odstartovaly loni v prosinci.
Slovensku chybí nové velké nemocnice. Větší moderní zdravotnické zařízení tohoto typu dříve postavila finanční skupina Penta, a to nemocnici v Bratislavě.