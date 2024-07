Fico volal s ukrajinským premiérem. Kritizoval sankce na ruskou ropnou společnost

Slovensko a Maďarsko tento týden oznámily, že nedostávají ropu od ruské společnosti Lukoil, protože na ni uvalila Ukrajina sankce. Fico v telefonátu Šmyhalovi tento krok kritizoval. Jde podle něj o nesmyslnou sankci, která nepoškozuje Rusko, ale hlavně některé členské státy Evropské unie.

„Slovensko nemíní být rukojmím ukrajinsko-ruských vztahů,“ zdůraznil Fico, podle kterého ukrajinské rozhodnutí znamená, že bratislavská rafinérie Slovnaft, patřící maďarské skupině MOL, bude dostávat o 40 procent méně ropy, než potřebuje. „Bude to mít dopady nejen na slovenský trh, ale může to vést i k zastavení dodávek nafty vyráběné Slovnaftem na Ukrajinu,“ varoval předseda vlády podle webu Denníku N a upozornil, že dodávky ze Slovenska pokrývají téměř desetinu ukrajinských potřeb.

Fico dlouhodobě kritizuje sankce proti Rusku, které mají Moskvu přimět ke stažení vojsk z Ukrajiny, kterou napadlo v únoru 2022. Poté, co se po loňských volbách stal počtvrté předsedou vlády, zastavil přímou vojenskou pomoci Ukrajině ze státních zásob, za což čelil kritice, že zahraniční politiku příliš přiblížil Moskvě, poznamenala agentura Reuters.

Ropa od ruské společnosti Lukoil přestala ropovodem Družba přes Ukrajinu proudit na Slovensko, potvrdil ve čtvrtek mluvčí slovenského ministerstva hospodářství. Podle společnosti Transpetrol nebyly dodávky ruské ropy na Slovensko zastaveny, přerušení se týká jen dodávek od Lukoilu. Agentura Bloomberg už ve středu informovala o přerušení dodávek ropy od Lukoilu přes Ukrajinu do Maďarska.

Jižní větev ropovodu Družba vede přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Hlavními ruskými vývozci ropy touto cestou jsou firmy Rosněfť, Lukoil a Tatněfť. Zdroje agentury Reuters uvedly, že dodávky ruské ropy Urals na Slovensko prostřednictvím ropovodu Družba výrazně zaostávají za plánovanými objemy. Dodávky do České republiky podle těchto zdrojů pokračují normálně, zatímco dodávky do Maďarska jsou mírně pod plánovanými úrovněmi.

Ukrajina v červnu zpřísnila sankce proti společnosti Lukoil, které jí fakticky zakazují používat Ukrajinu jako tranzitní zemi pro své produkty, připomněla agentura Bloomberg. Maďarská energetická společnost MOL s Lukoilem pracuje na řešení, uvedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó po setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem na okraj zasedání OSN v New Yorku.

Ukrajinský zákaz přepravy ropy ruské společnosti Lukoil přes ukrajinské území může mít výrazný dopad na Maďarsko. V zemi, která pokrývá 70 procent své spotřeby ropy dovozem z Ruska, hrozí výrazný nárůst cen a výpadky provozů. Problémy by mohly nastat během několika týdnů, napsal dnes server Politico s odkazem na oslovené analytiky. Zhruba polovinu maďarského dovozu ropy z Ruska tvoří nákupy od firmy Lukoil.