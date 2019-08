Mečiar zakládá novou stranu. Není tu žádná se zájmem o Slovensko, míní

Mečiar v rozhovoru pro server Pluska prozradil, že se kromě práce v sadech a sbírání historických dokumentů věnuje také přípravě nové politické strany. „Neříkám, že se vrátím já, ale ta strana. Bude nová a bude zajímavá i programově, ale hlavně bude jiná než ostatní,“ řekl slovenský expremiér.

Podle něj totiž zemi „chybí strana, která by uměla říct, že je pro ni Slovensko na prvním místě“.

„Bude jiná ve všem. Od chápání počátků demokracie a výstavby státu přes sociální a ekonomickou politiku. Je tu systém, že když mají politici individuální problémy, rychle nahodí sociální dávky, které sice budou až po volbách, ale oni to využijí, aby jim to u voleb dělalo dobré jméno a zakrylo to jejich hříchy,“ míní.

Sedmasedmdesátiletý politik podle svých slov chce úplně změnit systém výběru poslanců a funkcionářů. Zavedl by totiž přímou volbu a většinový systém. „Pokud máš většinu, jsi poslanec. Náš dodatek však je, že pokud nebudeš pracovat nebo budeš konat opak, my občané si tě odvoláme,“ slibuje.

Strana, na které údajně pracuje už delší dobu a která už má ve slovenských regionech své struktury, však ještě nemá jméno. „Je to kolektivní dílo a na jméno strany máme různé názory,“ říká s tím, že hned po oznámení názvu přijde i program a jednotliví odborníci.

Mečiar je zatím předsedou strany, ale do budoucna se to zřejmě změní, naznačil. Konkrétní jména však neuvedl. Ovšem nevyloučil spolupráci s bývalým slovenským soudcem a neúspěšným prezidentským kandidátem Štefanem Harabinem. „Až přijde správný čas, budeme stát vedle sebe,“ řekl Mečiar.

Promluvil i o možné spolupráci s ostatními slovenskými stranami. „Směr (vládní strana expremiéra Roberta Fica, pozn. red.) je u moci už spoustu let a tato dlouhá doba je dovedla k tomu, že zpyšněli a také přestávají vnímat situaci kolem sebe, nevnímají ten stav reálně, jen když se jich osobně dotýká,“ podotkl.

Ficovy kontakty na italské mafiány podle Mečiara lídra Směru „vylučuje jeho působení v politice“. Kromě vládní strany je pak ve slovenské politice „kopa stran, které vykřikují, že jsou slovenské a národní, ale jsou to malé individuální skupiny, které sice mají velká hesla, ale slabou občanskou podporu, slabé cíle a slabé struktury“.

„Dělali jsme jednu schůzku, na kterou bylo pozvaných patnáct národních stran. Přišlo jich osm, schopné dohodnout se byly tři,“ dodal Mečiar.