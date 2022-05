KOMENTÁŘ: Kauza Fico. Namísto katarze může přijít deziluze

Co se to zase děje na Slovensku? Bývalý trojnásobný premiér Robert Fico má být vydán spravedlnosti a spolu se svým ministrem vnitra jsou obviněni ze založení zločinecké skupiny. Je to dozvuk Ficovy dominantní éry, nebo politická msta? ptá se komentátor slovenských Hospodárských novin Martin Behul.