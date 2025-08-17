Kolik lidí se vejde do felicie? Slovenskou policii šokoval rekordní počet pasažérů

  9:22
Policisté na východě Slovenska při rutinní dopravní kontrole zaznamenali neobvyklý rekord. Ve starším autě Škoda Felicia, který zastavili, cestovalo 18 lidí. Člověk za volantem navíc neměl řidičský průkaz. Dál museli pasažéři putovat pěšky.
ilustrační snímek | foto: Polícia SK - Košický kraj

„Celkem se ve felicii vezlo 18 lidí. Neuvěřitelné, ale realita. Auto určené pro pět lidí bylo nacpané k prasknutí,“ uvedla policie na facebooku pod titulkem „Kolik lidí se vejde do Škody Felicia? Odpověď vás šokuje!“

Na Slovensku havaroval zdrogovaný český řidič, když ujížděl policii

Strážci zákona varovali, že jízda za takových podmínek je hazardem se životy a zdravím všech v autě.

S řidičem sepsali policisté protokol o přestupku a další jízdu mu zakázali. Všichni museli dál pokračovat po svých, dodala policie bez upřesnění, jak vzdálené bylo místo, do kterého přecpaná škodovka mířila.

Školní výpravu vezl autobus plný závad, řidič ho musel po kontrole odstavit

Model Felicia vyráběla automobilka Škoda, již začleněná do koncernu Volkswagen, v letech 1994 až 2001 jako nástupce ještě „předrevolučního“ modelu Favorit, ze kterého nový vůz vycházel. Celkem bylo podle dostupných údajů vyrobeno více než 1,4 milionu těchto škodovek, které ještě roky po ukončení výroby bývaly nejčastějším vozem na českých silnicích.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

17. srpna 2025  9:22

