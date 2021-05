Na Slovensku zadrželi Češku s nezletilými migranty, viní ji z převaděčství

Slovenská policie zadržela a obvinila z převaděčství osmatřicetiletou Češku. Ta podle vyšetřovatelů pomáhala migrantům při převozu ze Slovenska do Prahy. Za to kasírovala odměnu přibližně dvacet tisíc korun. Ženě hrozí v případě prokázání viny až deset let vězení.