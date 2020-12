Pojď domů, čeká tě hostina. Slovenská policie v kampani hledá zločince

„Borisi, pojď už na Vánoce konečně domů! Zveme tě ke štědrovečernímu stolu na Chorvatskou 5 v Bratislavě,“ apeluje na Facebooku slovenská policie na Borise Drevenáka. Nejde o fiktivní postavu vymyšlenou speciálně pro marketingové účely kampaně. Naopak.

Drevenák patřil mezi elitní policisty a jako jejich šéf měl řídit boj s organizovaným zločinem. Místo toho se však přidal ke zločincům a gangu takzvaných sátorovců prozrazoval informace ze spisů, detaily připravovaných policejních akcí i to, kde se nachází utajovaný svědek.

A když mafiáni zabili dva lidi, bránil kolegům ve vyšetřování. Za založení, zosnování a podporu zločinecké skupiny a vraždu nakonec Drevenák dostal sedmnáct let za mřížemi. Do věznice však nenastoupil a od té doby je na útěku. Patří tak mezi hledané zločince, po kterých policie stále pátrá.

„Můžeš přijít kdykoliv!“ vzkazuje mu v závěru inzerátu s jeho fotkou. Ani uvedená adresa tam není jen tak. V Chorvatské ulici sídlí Ústav na výkon vazby a Ústav na výkon trestu odnětí svobody.



Pokud by Drevenák náhodou přišel, dočkal by se zklamání, bramborový salát ani tradiční oplatky by nedostal. Avizovaná štědrovečerní večeře je totiž jako jediná fiktivní. Policie v přiloženém příspěvku přiznává, že vtipnou formu kampaně zvolila proto, aby k ní přitáhla co nejvíc lidí.

Doufá, že si ji Slováci budou mezi sebou sdílet a třeba tak i natrefí na někoho, kdo by mohl mít informace o někom ze seznamu hledaných kriminálníků.

„Není totiž výjimečné, že hledané osoby žijí pod změněnou identitou a vzhledem, díky čemuž jejich sousedé či kolegové netuší, že se v jejich okolí pohybuje. To se může změnit, pokud se k nim dostane status s přesnými informacemi a oni si uvědomí pravou identitu ‚tajemného‘ souseda,“ vysvětluje policie.

Sedm pozvaných, desítky zatčených a obviněných

Kromě Drevenáka, který se „zpronevěřil jako policajt a pracoval pro mafii“, postupně zveřejňuje ještě další „zvané“. Jedním z nich je i na doživotí odsouzený mafián Róbert Okoličány, lupič Anton Ferleťják alis „Tony, který nepatří do vily, ale do basy na patnáct let“ či Marek Danihel.

„Vždyť si jen obviněný, tak přijeď už na Slovensko,“ vyzývá ho policie. Kromě šesti mužů se mezi pozvanými objeví také jedna žena. Podobnou formou už zločince policie hledala i loni, kdy jim na Facebooku poslala virtuální vánoční pohlednice. A měla úspěch. „Naposledy jsme díky kampani našli mafiána na útěku,“ píše.



Policie a speciální protikorupční jednotky mají ovšem letos napilno i bez kampaně. V rámci operací Bouře, Vichřice, Očistec, Jidáš a Boží mlýny muži zákona pozatýkali či obvinili desítky vysoce postavených policistů, soudců, prokurátorů a podnikatelů.

Propracovaná síť zkorumpovaných strážců zákona fungovala v dlouhé éře vlády strany Směr-SD expremiéra Roberta Fica. Od té se nedávno odštěpila skupina poslanců v čele s dalším bývalým předsedou vlády Peterem Pellegrinim. V nové formaci Hlas-SD slibují moderní sociální demokracii a momentálně kralují průzkumům volebních preferencí.



Rozvázané ruce policie už ovšem začínají dopadat i na Hlas. Jeho člena Petera Žigu ve čtvrtek obvinili z korupce. O bývalém ministrovi hospodářství podle slovenských médií vypovídali exšéf národní jednotky finanční policie Bernard Slobodník či někdejší tajemnice na ministerstvu spravedlnosti a soudkyně Monika Jankovská.

Ta údajně popsala, že jí Žiga dal úplatek pro jednu z dalších soudkyň, aby rozhodla ve prospěch státu ve sporu o provoz vodní elektrárny v Gabčíkově. Soudkyně tak rozhodla, ale úplatek nepřijala. Členové Hlasu nicméně do médií vzkázali, že se Žiga cítí nevinen a oni mu věří.

Viděli jste ho?