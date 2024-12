Zdrogovaná Češka ujížděla v Bratislavě policii, narazila do betonové bariéry

Třiačtyřicetiletá řidička začala ujíždět poté, co při policejní kontrole na největším bratislavském sídlišti Petržalka vyšlo najevo, že je na ni vydán příkaz k zatčení. Ze zveřejněné nahrávky z pronásledování vozidla dále vyplývá, že řidička v noci ve vysoké rychlosti směřovala po jednom z mostů přes řeku Dunaj do centra slovenské metropole a pak pokračovala do jedné z okrajových čtvrtí Bratislavy.

Tam nárazem do betonových bariér poškodila vozidlo, ve kterém byly i tři její spolujezdkyně, a následně se neúspěšně pokusila o útěk. Policie uvedla, že řidička během pronásledování projížděla křižovatky na červenou, ohrožovala řidiče ostatních vozidel a jednoho koloběžkáře.

Orientační test na drogy u řidičky potvrdil přítomnost metamfetaminu a amfetaminu. Podle policie žena pak odmítla toxikologické vyšetření v nemocnici, čímž spáchala trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Řidičský průkaz jí policisté zadrželi. Zahájili také řízení ohledně vydaného evropského zatykače. Policejní mluvčí Jana Šimunková bližší informace o důvodech zatýkacího rozkazu neuvedla.