Róbert I. zemřel ve věku 54 let, dříve utrpěl cévní mozkovou příhodu, píše list Nový čas. Králem slovenských Romů byl podnikatel Róbert Botoš korunován v roce 2014 při první ceremonii svého druhu na Slovensku.
Smutečnímu obřadu předcházel průvod centrem Košic, kde koňské spřežení táhlo kočár s rakví s ostatky Botoše. Podle listu Plus jeden deň koně byli na tuto akci přivezeni z Česka, neboť na Slovensku podobnou službu nikdo nenabízí.
„Byl velmi milující člověk. Vždy pomáhal, v každé situaci byl v první linii,“ řekl syn zesnulého romského krále Robert Prince Botoš. Podle něj zatím není známo, kdo se stane nástupcem jeho otce.
List Korzár napsal, že Botoš před korunovací podnikal zejména v oblasti obchodu s nemovitostmi. Žil v jedné z košických čtvrtí a měl tři děti. V roce 2021 se na romském sídlišti Luník IX v Košicích zúčastnil mše s tehdejším papežem Františkem, který tam v projevu odsoudil diskriminaci Romů.