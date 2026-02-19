Romové se v Košicích rozloučili se svým králem, koně do průvodu přivezli z Česka

Romové na Slovensku se ve čtvrtek loučili se svým králem Róbertem I., který zemřel minulý víkend. Honosnou pietní akci za účasti mnoha lidí dopoledne odstartoval průvod centrem Košic. Na Slovensku žije početná romská menšina.
Slovenští Romové se v Košicích rozloučili se svým králem Róbertem I. (19. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Král slovenských Romů Róbert I. (12. dubna 2014)
Róbert I. zemřel ve věku 54 let, dříve utrpěl cévní mozkovou příhodu, píše list Nový čas. Králem slovenských Romů byl podnikatel Róbert Botoš korunován v roce 2014 při první ceremonii svého druhu na Slovensku.

Smutečnímu obřadu předcházel průvod centrem Košic, kde koňské spřežení táhlo kočár s rakví s ostatky Botoše. Podle listu Plus jeden deň koně byli na tuto akci přivezeni z Česka, neboť na Slovensku podobnou službu nikdo nenabízí.

„Byl velmi milující člověk. Vždy pomáhal, v každé situaci byl v první linii,“ řekl syn zesnulého romského krále Robert Prince Botoš. Podle něj zatím není známo, kdo se stane nástupcem jeho otce.

List Korzár napsal, že Botoš před korunovací podnikal zejména v oblasti obchodu s nemovitostmi. Žil v jedné z košických čtvrtí a měl tři děti. V roce 2021 se na romském sídlišti Luník IX v Košicích zúčastnil mše s tehdejším papežem Františkem, který tam v projevu odsoudil diskriminaci Romů.

