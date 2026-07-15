O kritice slovenských politiků informuje Denník N s tím, že Pavla doprovázelo zhruba dvacet až třicet bodyguardů, zatímco třeba slovenská exprezidentka Zuzana Čaputová, s níž tam Pavel vystoupil na debatě, přišla jen s jedním.
„Jaká memečka by byla na Denníku N, kdyby jakýkoliv vládní představitel někam přišel takto obklopený třiceti ochránci? Chvilku jsem si myslel, že ty záběry musí být z návštěvy nějaké válečné oblasti, ale je to z politického festivalu Pohoda,“ napsal na Facebooku slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Toho do vlády premiéra Roberta Fica nominovala koaliční Slovenská národní strana (SNS).
K Tarabovi se ovšem brzy přidal i poslanec Ficova Směru-SD a místopředseda parlamentu Gašpar. „Pohoda letos opět nezklamala. Kdysi festival hudby, dnes progresivní veřejné shromáždění, na kterém jste si podle počtu lidí v ochrance českého prezidenta Petra Pavla a prezidentky Čaputové řekli, že na Slovensko asi přijel přinejmenším Donald Trump,“ řekl ve videu na sociálních sítích.
Coby bývalý policejní prezident by nicméně mohl vědět, že bodyguardy návštěvě z Česka zajišťovala slovenská strana, konkrétně tamní policie a úřad pro ochranu ústavních činitelů. To slovenským novinářům potvrdili i organizátoři festivalu Pohoda s tím, že úřadu spadajícímu pod ministerstvo vnitra poskytli plnou součinnost.
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Česká prezidentská kancelář bezpečnostní opatření na Pohodě pro Denník N odmítla komentovat s tím, že to má na starosti policie.
U počtu osobních strážců však Gašpar neskončil. A českou hlavu státu zkritizoval i za slova, že si ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který svou zemi vede po celou dobu ruské agrese, spojuje především s odvahou. Gašpar kvůli tomu Pavla označil za „fanouška ukrajinské fronty“.
„Pane prezidente, máte na mysli odvahu nechat zbytečně umírat tisíce Ukrajinců? Nebo odvahu vyhrožovat maďarskému expremiérovi likvidací? Odvahu žádat další a další miliardy na zbytečné prolévání krve? Anebo spíš odvahu prodlužovat válku, na které vydělávají zbrojovky a obyčejní lidé trpí? Toto není odvaha, pane prezidente. Toto je Zelenského byznys model, za který platí běžní Ukrajinci a Rusové krví,“ řekl.
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Nejistota slovenské Pohody. Festival někomu politicky překáží, zní z Trenčína
Slovenští vládní politici v posledních dnech několikrát okomentovali i samotný festival Pohoda. Říkají mu „politický“, „vojensko-politický“, „progresivní“ a podobně. Vadila jim i pozvánka pro velitele gruzínské legie Mamuka Mamulašviliho, který se na dálku připojil k festivalovému maratonu, jehož cílem bylo vybrat peníze na sanitky pro Ukrajinu.
Ficova vláda Mamulašviliho obvinila z podílu na organizování „násilného puče na Slovensku“, který se prý slovenským tajným službám před časem podařilo zmařit. Dodnes však nikdo nepředložil jediný důkaz, že by se nějaký převrat skutečně chystal. Fico k Pohodě a Mamulašvilimu poznamenal, že doufá, že „všechny příslušné orgány tuto situaci vyhodnotí včetně možných bezpečnostních rizik pro Slovensko“.