Sexuální predátor z dokumentu V síti se zase nachytal. V poutech skončil i na Slovensku

Slovák měl opět sexuální návrhy. Členové skupiny za ním vycestovali na Slovensko, aby ho konfrontovali. Slovenská policie uvedla, že zadržela a následně obvinila 44letého muže.
|
„Líbí se mi malé dívky, ale už to mám pod kontrolou.“ Jak se léčí pedofilové
Hazucha už v minulosti kontaktoval na sociálních sítích velmi mladé dívky, ale také herečku ze snímku V síti. S najatou herečkou, která předstírala, že jí je dvanáct let, se tehdy on i jeho přítelkyně sešli v kavárně.
|
Slováka z filmu V síti zadržela u soudu policie, musí z Česka
V roce 2022 mu soud v Česku uložil souhrnný dvouletý trest vězení a vyhostil ho, když ho uznal vinným ze šíření pornografie, zneužití dítěte k výrobě pornografie, navazování nedovolených kontaktů s dítětem a ohrožování výchovy dítěte, vše ve stadiu pokusu.