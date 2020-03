Pellegrini rozdal miliony starostům Směru, na boj s koronavirem už nezbylo

Rekonstrukce kulturních domů a kostelů, oprava cest, hrací plošina pro děti v jedné mateřské škole či výlet dětského pěveckého sboru do Jižní Koreje. Za toto a další položky Pellegrini na poslední chvíli utratil přes 349 tisíc eur (devět milionů korun). Peníze rozdělil po celé zemi z rezerv předsedy vlády.

Smlouvy podepsal jeho spolupracovník a nynější poslanec Šutaj Eštok minulý čtvrtek, úřad vlády je pak zveřejnil o den později, kdy také začaly platit. Pouhý den před tím, než Pellegrini složil funkci.

Expremiérova mluvčí k tomu podle serveru Aktuality.sk uvedla, že se o dotacích rozhodlo už počátkem roku a na podpis a zveřejnění smluv došlo tak pozdě kvůli zdlouhavým administrativním procesům. Média Pellegriniho přesto kritizují. Už dávno bylo totiž jasné, že peníze jsou potřeba někde úplně jinde – v nemocnicích, kterým se zoufale nedostává potřebných respirátorů a roušek.

Rezervy premiéra měly původně sloužit pro nepředvídatelné situace. Jako je třeba současná pandemie nemoci COVID-19. Na tu však Pellegrini ve své štědrosti nepomyslel. „V tomto případě nejde o tradiční výhrady k netransparentnímu či neférovému přerozdělování peněz. Je trestuhodné, že v době koronakrize nebyl ani cent z těchto prostředků využit na zmírňování dopadů epidemie,“ poznamenala organizace Transparency International.

Dodala, že argument s pomalostí úřadů neobstojí a že by se rezervy měly stejně zrušit. Média také upozorňují na to, že z velké části šly peníze do obcí, kterým vládnou starostové zvolení za Pellegriniho stranu Směr-SD nebo uskupení Most-Híd, jež bylo v minulé vládě jejím koaličním partnerem.



Z dvanácti vybraných měst a vesnic je jich totiž osm pod správou straníků, celkem přitom Směr-SD vede na Slovensku jen pětinu obcí, poukazují novináři z Aktuality.sk. Expremiérova mluvčí ovšem dodala, že „předseda vlády během své funkce nikdy nepřihlížel k politické příslušnosti starostů či primátorů“.

Matovič: Nemáme žádné respirátory, testů je málo

Pellegrini demisi podal v pátek. V sobotu pak prezidentka Zuzana Čaputová jmenovala novou vládu pod vedením Igora Matoviče, který spolu se svými ministry začal zjišťovat vybavenost Slovenska pro boj s koronavirem. Ta je podle něj tristní.

Sklady státních hmotných rezerv jsou podle něj prázdné. Respirátory nejvyšší třídy FFP3 v nich nejsou vůbec, chybí i další zdravotnický materiál. Nový ministr zdravotnictví Marek Krajčí například zjistil, že země má k dispozici jen tři tisíce testovacích souprav, což při zachování současného tempa testování zdravotníkům vystačí na deset dní. Kromě spolehlivých testů má Slovensko ještě zásobu zhruba deseti tisíc rychlotestů, avšak ty nejsou tak přesné.

Podle Matoviče se testuje málo, což chce v nejbližších dnech změnit. „Cíl je zvýšit kapacity našeho testování na desetinásobek. Pokud se testovalo kolem tří set lidí, chceme kapacitu zvednout na tři tisíce denně regulérními testy, ne trapnými rychlotesty,“ uvedl Matovič podle serveru HN Online.

Kvůli koronaviru v pondělí zasedl slovenský krizový štáb, po kterém by měl premiér oznámit nová opatření. Slovensku se podle Matoviče rýsuje možnost získat dalších 200 tisíc testovacích sad na koronavirus, které podle něj poskytují mnohem přesnější výsledky než rychlotesty.

Inspirovat se chce také v Česku, kde se v poslední době nabíhá na možnost nechat se otestovat v soukromých laboratořích. Země pod Tatrami také plánuje spolupracovat s českou lékařkou Soňou Pekovou, což má podle Matoviče Slovensko připravit na případné odříznutí od dodávek potřebného materiálu ze strany farmaceutických firem. Peková z Tilia Laboratories vyvinula vlastní test, který by měl být jednodušší.

Sklady hmotných rezerv jsou podle Matoviče prázdné, protože „předseda státních hmotných rezerv neřešil zájem lidí, ale vlastní byznys“, poznamenal premiér. Odkazuje tak na ředitele slovenské Správy státních hmotných rezerv Kajetána Kičuru, kterého chce v pondělí odvolat, a to nejen kvůli chybějícím rouškám.

Kičurův dvacetiletý syn Krištof si totiž minulý týden v historickém centru Bratislavy pořídil dva byty. Podle serveru Sme z podepsaných smluv vyplývá, že na ně nepotřeboval hypotéku. Kupoval je právě v době, kdy jeho otec v čele hmotných rezerv jednal o nákupu předražených ochranných pomůcek pro boj s koronavirem.

Norsko nabízelo levné pomůcky, Kičura objednal ty předražené

Smlouvy Kičura starší uzavřel s menšími a dosud neznámými firmami, poznamenává Sme. Třeba se společností Lacorp se dohodl na obchodu v hodnotě 35 milionů eur (téměř miliarda korun), dodat měla respirátory a roušky. Stejně tak společnost A-testing, která vznikla teprve v lednu. Ta se státem uzavřela kontrakt za 13 milionů eur (351 milionů korun).

Organizace Transparency International upozornila, že ve srovnání s Českou republikou Slovensko kvůli těmto smlouvám nakoupí respirátory typu FFP2 až třikrát dráž. Podle nadace Zastavme korupci přitom mohla země nakoupit o třídu lepší respirátory FFP3 od norské společnosti Agriculture Investment Group AS, a to za zlomek ceny.

Zatímco Lacorp „dvojkové“ pomůcky Slovensku prodala za 8 eur za kus (216 korun), Norové Slovákům prostřednictvím slovenské ambasády v Oslu nabízeli „trojky“ za 3,75 eur za kus (101 korun). Podobně předražené jsou údajně i ochranné obleky a další pomůcky.

Nový premiér Matovič chce proto Kičuru v pondělí odvolat. Ten však jakékoliv pochybení popírá. Prohlásil, že udělal všechno tak, jak měl. „Myslím, že se nám podařilo nemožné. Už se jen modlíme, aby ty zásilky přišly. Dnes už totiž v Evropě nenakoupíte nic,“ uvedl někdejší soudce a blízký přítel expremiéra Roberta Fica, který se stejně jako předseda Směru ucházel o funkci ústavního soudce.

Nový premiér také zkritizoval Pellegriniho, jehož vláda podle něj začala situaci řešit příliš pozdě. Ten to však odmítl a prohlásil, že si Matovič takto vytváří alibi pro případ, že koronavirovou krizi nezvládne.