Slovenská scéna se drolí. Voliče Směru i premiéra může zlákat Dobrá volba

Na slovenské politické scéně se roztrhl pytel s nově vznikajícími stranami. Nejdřív bývalý prezident Andrej Kiska oficiálně představil své hnutí Za lidi a jen o pár týdnů později návrat do politiky ohlásil i expremiér Vladimír Mečiar.

Ten oznámil, že už delší dobu pracuje na zrodu politické strany, která má být „úplně jiná než ostatní na Slovensku“, její jméno však zatím neodhalil.

A nyní přichází i někdejší ministr ve vládách premiérů Roberta Fica a Petera Pellegriniho Tomáš Drucker.

„Jsem přesvědčený, že pokud dnes něco v politice velmi chybí, je to normálnost. Nejen lidskost, solidarita a slušnost by měly být normální. V politice by měly být normální i program a dosahování skutečných výsledků. A to hlavně tam, kde máme největší problém a kde je největší dluh vůči společnosti,“ slibuje na svém facebookovém účtu s tím, že „nestačí jen plané řeči“.

Na své uskupení nazvané Dobrá volba, které veřejnosti podle magazínu Týždeň prezentoval minulý týden ve středu, nyní sbírá podpisy občanů. Potřebuje jich deset tisíc. Pokud se mu je podaří sehnat a dostane se do povědomí Slováků, může hned dvakrát uškodit vládní straně Směr-SD.



Na rozdíl od Kisky, jehož program míří spíš na voliče opozice, totiž slovenské agentury na průzkum veřejného mínění předpokládají, že Drucker osloví především zklamané voliče Ficova Směru nebo vládní koalice. Konkrétní program má právě vznikající Dobrá volba představit už v září, píše deník SME.

Drucker oznámil, že „jde do toho“:

Drucker v poslední Ficově vládě působil jako ministr zdravotnictví, za Pellegriniho se pak na krátko stal ministrem vnitra, když po tlaku demonstrantů po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky odstoupil Ficův blízký spojenec Robert Kaliňák.

Na svou funkci Drucker rezignoval hned o tři týdny později, kdy odmítl odvolat policejního prezidenta Tibora Gašpara, jak protestující Slováci žádali. Drucker pak v rozhovoru pro agenturu SITA uvedl, že ho o podržení Gašpara ve funkci explicitně požádal Fico. Policejního prezidenta nakonec k demisi přiměl až Pellegrini.

Přetáhne Drucker Pellegriniho? ptají se média

A právě jeho prostřednictvím může Drucker Směru uškodit i podruhé. Slovenská média totiž v posledních dnech spekulují, že by se současný premiér mohl rozhodnout svou politickou základnu opustit a přejít k Dobré volbě.

Tím by se Směru definitivně rozpadl tandem Fico-Pellegrini, který už údajně stejně příliš nefunguje. Momentálně nejdůvěryhodnější slovenský politik Pellegrini se podle deníku Nový čas s nenáviděným Ficem v poslední době prakticky neukazuje na veřejnosti.

Na nedávné pietní akci ve vesnici Handlová například vystoupili každý zvlášť a ani po společném pracovním obědě před novináře nepředstoupili společně. Už několikrát slovenskými médii proběhly také názorové střety obou politiků.

Naposledy poté, co se na veřejnost dostaly útržky komunikace podnikatele Mariana Kočnera, který je obviněn, že si objednal Kuciakovu vraždu. Zatímco Fico to označil za chabý pokus překrýt jiné politické kauzy, Pellegrini prohlásil, že ho napojení mafiána Kočnera na slovenskou policii znepokojilo.

„Jedna věc je, že pnutí reálně existuje. Ale jiná věc je, zda má současný premiér Pellegrini kuráž jít do otevřeného zápasu,“ uvedla pro agenturu SITA politoložka Soňa Szomolányi. Podle ní premiér na revoltu ve Směru nemá odvahu, ale mohl by odejít ze strany.

Třeba právě k Druckerovi. „Pokud přeteče hranice snášení ponižování ze strany Fica a naskytne se možnost přejít k Druckerovi i za cenu, že na něj budou lidmi ze Směru vytáhnuty nasbírané kompromitující materiály, Pellegrini může jen získat,“ pokračuje s tím, že Dobrá volba se po nadcházejících volbách může stát jazýčkem na vahách.

„Pokud by k Druckerovi přišel Pellegrini a s ním i část voličů, případně sponzoři, kteří už Fica hodí přes palubu, je reálné, aby nějak zamíchal povolebními kartami,“ míní politoložka.

Upozorňuje také, že pokud Pellegrini ve Směru zůstane a do žádného většího střetu s Ficem nepůjde, nejenže nezíská, ale může i ztratit. Na předvolebních plakátech by se totiž mohl objevit po Ficově boku, což mu na popularitě nepřidá.

Sám Pellegrini se ke spekulacím médií minulý týden vyjádřil s tím, že s Druckerem o možné spolupráci nemluvil, že se nyní ve Směru řeší jeho místo a postavení a že s Ficem sice mají různé pohledy na svět, ale „hledají průniky, aby byli se stranou úspěšní“.