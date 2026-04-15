Pellegrini, aniž jmenoval Trumpa nebo jiné politiky, odmítl, aby se papež stal terčem politických útoků pro své výzvy k ukončení konfliktů a prosazování mírových řešení.
„Považuji proto za velmi smutné, aby se svatý otec za tato slova stával terčem politických útoků, a odmítám to. V tomto případě přece nereprezentuje sám sebe, ale miliardy lidí na světě, kteří se hlásí ke křesťanství a jeho ideálům. Právě k nim směřovala i papežova výzva – ať si ti, kdo mají moc vyvolávat války, vyberou mír,“ uvedl prezident Slovenska, kde se většina obyvatel hlásí ke katolické církvi.
Vzpamatujte se, jste slabý, plísnil papeže Trump. Názory nezměním, reagoval Lev XIV.
Podle Pellegriniho snaha o mír, pokoj a zachování života představuje základní principy křesťanství, ke kterým se hlava katolické církve dlouhodobě a oprávněně hlásí.
Papeže se zastala také Konference biskupů Slovenska (KBS), která je v zemi sborem katolických biskupů. „Vyjadřujeme politování nad slovy, které papežovi adresoval prezident USA, a přidáváme se k volání po míru,“ uvedla KBS.
Trumpovi se po útoku na papeže postavila už i Meloniová. Je nepřijatelná, reagoval
Lev XIV. na kritiku od Trumpa reagoval prohlášením, že je odhodlán nadále hlasitě vystupovat proti válce a že se bude snažit prosazovat mír, dialog a takové vzájemné vztahy mezi státy, které povedou ke spravedlivým řešením problémů.
Odmítavě se ke kritice na adresu papeže už vyslovila například italská premiérka Giorgia Meloniová.
Pellegriniho kauza
Slovenský prezident se momentálně potýká s kauzou, kterou vyvolalo prohlášení populárního influencera Filipa Jovanoviče, který vystupuje pod přezdívkou Jovinečko.
Ten tvrdí, že mu před prezidentskými volbami, v nichž dosavadní expremiér kandidoval, nabízeli peníze výměnou za to, že Pellegriniho veřejně podpoří.
Sumu ve výši 30 tisíc eur (podle nynějšího kurzu 730 tisíc korun) mu nabídla influencerka Zuzana Strausz Plačková. Jovanovič o tom mluvil už dříve, nyní vypovídal na policii. Nabídku potvrdila i Plačková, mluví však o 10 tisících eur.
Pellegriniho před volbami podpořily i další hvězdy, například rapper Rytmus, všichni však ujišťovali, že to dělají zadarmo. Jovinečkovo vyjádření tak vzbudilo velký ohlas a zájem policie.
Sám prezident ve středu na Facebooku zveřejnil video, v němž říká, že žádnému influencerovi žádné peníze nenabízel. „Je to v rozporu s mým přesvědčením,“ tvrdí.