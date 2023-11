Pellegrini se omlouvá za svou mluvčí. Novinářům řekla, že „je jim po tom prd“

„Co vás do toho, na jaký účel mu to je? Kdyby tam teď měl i čtyři štěňátka zavřené, tak všech nás je do toho prd,“ řekla podle Sme Macíková nesrozumitelně a dodala, že Pellegrini dělá jen to, co mu umožňuje zákon.

Kauza se týká služebního bytu v prostorách parlamentu, na který má politik coby přespolní a navíc šéf sněmovny nárok. Novináři se ptali, proč ho využívá, když má nedaleko vlastní luxusní bydlení v komplexu Zuckermandel. Kromě toho má možnost pobývat i ve vile určené pro předsedu parlamentu, ta je však podle Pellegriniho ve špatném stavu.

Sám šéf Hlasu pak vysvětloval, že služební byt není nic víc než malý pokojík tři krát tři metry s postelí, stolem a skříní. Za slova své mluvčí se však omluvil. „Je to temperamentní žena a občas jí v soukromí ‚uletí‘ jazyk. Přesně to se stalo i v neformálním rozhovoru s novinářkou deníku Sme, která tento rozhovor následně zveřejnila. Nebudu teď komentovat etiku tohoto zveřejnění, protože mluvčí se na ni spoléhat nemůže a vždy musí reagovat tak, aby jakékoliv jeho vyjádření sneslo přísná kritéria profesionality,“ napsal na Facebooku.

„Chápu Patriciinu frustraci, která musí řešit v tomto případě opravdu od podlahy vymyšlenou kauzu s přidělováním ubytování poslancům Národní rady. Ale faktem je, že takto se jednoduše nekomunikuje a pokud já osobně volám po větší politické kultuře, mého týmu se to týká jako prvního. Proto se omlouvám za nevhodnou reakci své mluvčí a určitě v takovémto duchu s médii pokračovat nebudeme. Slušnost je jednou ze základních prvků mé politiky a budu dělat vše pro to, aby to tak zůstalo i u mých kolegů,“ dodal.

Byl to však právě Pellegrini, který se v polovině listopadu rozhodl omezit médiím pohyb po parlamentu. V reakci na vulgární slovní výměnu mezi předsedou strany Slovensko (dříve OLaNO) Igorem Matovičem a poslancem vládní strany Směr-SD Jánem Mažgútem před živým vstupem do televize rozhodl, že tisk bude nově moci pracovat jen v místnosti na tiskové konference a knihovně.

Vláda premiéra Roberta Fica také vyhlásila válku čtyřem kritickým redakcím, konkrétně deníkům Sme a Denník N, portálu Aktuality.sk a televizi Markíza. Fico je označil za nepřátelská a rozhodl, že nebudou mít přístup na úřad vlády.