Slovenský prezident Peter Pellegrini vyvolal nečekaný diplomatický skandál. Když totiž během své úterní návštěvy Severní Makedonie podpořil vstup této země do Evropské unie, rozzlobil sousední Bulharsko. To si ve čtvrtek předvolalo slovenského velvyslance a žádá vysvětlení, proč prezident zpochybnil platný evropský konsenzus z roku 2022. Ten vládě ve Skopje nařídil změnit ústavu podle přání Sofie.
Slovenský prezident Peter Pellegrini navštívil Severní Makedonii a setkal se s tamní prezidentkou Gordanou Siljanovskou-Davkovou. (14. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Slovenský prezident Peter Pellegrini (23. září 2025)
Slovenský prezident Peter Pellegrini v Národní radě (28. května 2025)
Prezident Pellegrini obvykle není někým, kdo by na světové scéně vyvolával skandály. Co se týká Slovenska, najde se na to hned několik zkušenějších politiků. Přesto jeho poslední slova pobouřila Bulhary. A to když řekl, že „Slovensko stojí pevně na straně Severní Makedonie a v integračním procesu ji plánuje podpořit všemi možnými způsoby“.

Přístupová jednání se podle něj nesmějí zneužívat na „vyřizování si mezinárodních účtů nebo politických sporů“. Pellegrini to řekl na tiskové konferenci po boku severomakedonské prezidentky Gordany Siljanovské-Davkové. „Unie musí splnit své sliby o rozšiřování, které těmto zemím dala už před desetiletími,“ píše pak Pellegrini na Facebooku.

„Evropská unie si zahrává s důvěrou lidí tohoto regionu a pokud neprokáže svou životaschopnost, že rozšiřovací proces je stále naživu, udělá obrovskou chybu,“ podotkl s tím, že bezpečnost Unie spočívá i v jejím rozšiřování. Je prý „velmi kritický“ vůči tomu, že navzdory splnění přístupových podmínek dostávají tyto země od Evropské unie další a další požadavky „a jejich vstup se z politických důvodů neustále odkládá“.

Bulhaři brání Severní Makedonii ve vstupu do EU. Kvůli menšině i jazyku

„Evropská unie má přitom množství svých vlastních povinností a výzev, které před ni klade současný vývoj ve světě – a tyto výzvy jsem dnes přímo pojmenoval,“ dodal. V přiloženém videu pak kritizuje, že EU podle něj ztrácí konkurenceschopnost a zaostává za Asií a Spojenými státy. A pokud prý nic neudělá, bude moci už jen vzpomínat na staré dobré časy.

Ne všichni světoví lídři podle Pellegriniho Unii uznávají, protože není zastoupená jedním člověkem. „Spojené státy jsou zastoupené prezidentem, Rusko je zastoupené prezidentem, Čína je zastoupená prezidentem,“ prohlásil.

V souvislosti se vstupem Skopje do Unie sice nezmínil žádnou konkrétní zemi, Sofie si přesto předvolala slovenského velvyslance a Pellegriniho výrok označila za nepřijatelný. Prezident se totiž ocitl uprostřed sporu Bulharska se Severní Makedonií, který vyvěrá z podobných příčin, jaké svého času uvádělo i Řecko. To kvůli při o název sousední země blokovalo makedonský vstup do NATO. Problém se vyřešil až ve chvíli, kdy se z Makedonie stala Severní Makedonie.

Bulhaři by zase chtěli, aby si Makedonci do preambule ústavy zanesli zmínku o tom, že na jejich území dodnes žije bulharská národnostní menšina, připomíná portál Sme s tím, že bulharských Makedonců je podle sčítání z roku 2021 asi 3,5 tisíce. Obě balkánské země tíží i další křivdy, ať už jde o původ některých významných historických osobností, „bulharské kořeny“ Makedonců nebo vypuštění zmínek o makedonštině v unijních zprávách po nátlaku bulharských činitelů, kteří tento jazyk neuznávají.

Vracejí se hranice starých impérií, Česko se může dostat na vrchol, říká politolog

„Jsme hluboce zklamaní, že partnerská země se rozhodla povzbudit kontraproduktivní rétoriku vlády Severomakedonské republiky, která neustále hledá viníka pro nedostatečný pokrok ve svém procesu evropské integrace. Takovýto postoj neslouží ani strategické vizi EU pro tento region, ani zájmům občanů této kandidátské země,“ řekl velvyslanci Vasilu Grivnovi generální ředitel odboru pro evropské záležitosti na bulharském ministerstvu zahraničí Jordan Parvanov.

Pellegriniho výroky podle něj „v podstatě zpochybňují platnost evropského konsenzu z července 2022, který přijaly všechny členské státy EU včetně Slovenska“. Tento konsenzus, kterým se EU snažila urovnat nejcitlivější problémy mezi oběma státy, zavazuje Severní Makedonii, aby zanesla zmíněné změny do své ústavy a přijala bulharské požadavky.

Totéž po Skopje během své poslední návštěvy žádala i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Nadále plně podporujeme Severní Makedonii na její cestě do EU. Můžete se na nás spolehnout. Další a jediný krok před zahájením jednání je jasný. Musíte provést dohodnutou ústavní změnu. Míč je na vaší straně. Evropská unie je připravená,“ řekla podle bulharského portálu Novinite.

Do Bratislavy nakonec bulharská diplomacie vzkázala, že „pokrok směrem k EU závisí výlučně na zásluhách každé země při plnění stanovených kritérií a dodržování závazků“. Pellegrini se k následkům svých výroků zatím nevyjádřil.

