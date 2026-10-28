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Slovensko znovu převzalo ochranu nad svým nebem, uvedl Pellegrini. F-16 startují

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  12:17
Slovenský prezident Peter Pellegrini (2. dubna 2026)

Slovenský prezident Peter Pellegrini (2. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

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Slovensko je opět schopné bránit vzdušný prostor svými silami, oznámil slovenský prezident Peter Pellegrini. Na Slovensko bylo k tomuto účelu dosud dodáno 10 stíhaček F-16. Celkově má Slovensko objednáno 14 letadel, přičemž zbývající 4 kusy se momentálně nacházejí v Arizoně v USA, kde na nich stále probíhá výcvik slovenských pilotů.

„Gratuluji Ozbrojeným silám SR, které jsou od dnešního dne připraveny bránit náš vzdušný prostor vlastními silami. Je to významný krok k posílení suverenity, obranyschopnosti a bezpečnosti všech občanů Slovenska,“ napsal slovenský prezident.

Jak funguje slovenské letectvo:

  • Pro nepřetržitou ochranu vzdušného prostoru (tzv. Air Policing) v režimu 24 hodin denně stačí mít v přímé hotovosti připravenou dvojici letadel (tzv. QRA – Quick Reaction Alert), přičemž další slouží jako záloha.
  • Celá aktuální desítka dostupných letadel se v provozu střídá. Část z nich létá na běžné hlídky a cvičení, zatímco jiné stroje procházejí plánovanou technickou údržbou a kontrolami.

„Přesně takto mají vypadat a fungovat moderní ozbrojené síly – profesionální, sebevědomé a připravené chránit svou vlast,“ dodal Pellegrini.

Informaci potvrdil i ministr obrany Robert Kaliňák. „Držím palce všem slovenským pilotům, vzdušným silám, celým ozbrojeným silám, které na tom velmi tvrdě pracovali poslední měsíce a týdny,“ uvedl Kaliňák.

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Na ochraně slovenského nebe se ČR podílí od roku 2022, kdy Bratislava po ruském napadení Ukrajiny vyřadila z výzbroje své stíhací letouny MiG-29 ruského původu, které následně předala Kyjevu. Vedle českých gripenů hlídají slovenský vzdušný prostor také letouny Polska, Maďarska a Německa.

Už v roce 2018 si Slovensko objednalo 14 nových stíhaček F-16 Block 70, z nichž většina již je v zemi.

23. července 2024
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