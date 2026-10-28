„Gratuluji Ozbrojeným silám SR, které jsou od dnešního dne připraveny bránit náš vzdušný prostor vlastními silami. Je to významný krok k posílení suverenity, obranyschopnosti a bezpečnosti všech občanů Slovenska,“ napsal slovenský prezident.
Jak funguje slovenské letectvo:
„Přesně takto mají vypadat a fungovat moderní ozbrojené síly – profesionální, sebevědomé a připravené chránit svou vlast,“ dodal Pellegrini.
Informaci potvrdil i ministr obrany Robert Kaliňák. „Držím palce všem slovenským pilotům, vzdušným silám, celým ozbrojeným silám, které na tom velmi tvrdě pracovali poslední měsíce a týdny,“ uvedl Kaliňák.
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Na ochraně slovenského nebe se ČR podílí od roku 2022, kdy Bratislava po ruském napadení Ukrajiny vyřadila z výzbroje své stíhací letouny MiG-29 ruského původu, které následně předala Kyjevu. Vedle českých gripenů hlídají slovenský vzdušný prostor také letouny Polska, Maďarska a Německa.
Už v roce 2018 si Slovensko objednalo 14 nových stíhaček F-16 Block 70, z nichž většina již je v zemi.
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23. července 2024