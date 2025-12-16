České a několik západních tajných služeb loni odhalily síť webů a politiků, skupina chtěla ovlivnit volby do Evropského parlamentu. Konkrétně se mluvilo o napojení webu Voice of Europe na Rusko. To si podle těchto zjištění platilo politiky tak, že peníze vozilo v autech z Moskvy přes Bělorusko a Polsko. A odtud je údajně mohl vozit i ukrajinský občan Arťom Marčevskij.
Šéf Slovenské informační služby (SIS) podle zdrojů Denníku N tvrdil českým kolegům, že mu Slovensko neposkytne ochranu. Jenže přesně to se zřejmě stalo.
Sankcionovaný web Voice of Europe provozoval i špionáž, oznámila BIS
Česká republika dala Marčevského na sankční seznam a zrušila mu povolení k pobytu. Počítala s tím, že díky tomu už si pak nebude moci prodloužit pobyt v žádné další zemi Evropské unie. Ujištění Češi dostali právě na společném setkání obou tajných služeb. „Sešli jsme se s ředitelem SIS, kde jsme ho požádali, aby Marčevskému neudělil dočasnou ochranu. Řekl, že to zařídí, ale neudělal to,“ řekl jeden ze zdrojů.
Bezprostředně po schůzce totiž tento Ukrajinec s vážnými vazbami na Rusko získal dočasné útočiště na Slovensku s argumentem, že na Ukrajině je nyní válka. Ochrana mu vydržela údajně několik měsíců. „Marčevskij tak měl dost času na to, aby si vyřídil všechny potřebné záležitosti, protože slovenské orgány mu poskytly přesně ten prostor, který potřeboval,“ cituje Denník N zdroj z prostředí českých tajných služeb.
Česko výplatní přepážkou Rusů. Peníze politikům šly podle poslance přes Polsko
Oficiálně BIS zjištění novinářů komentovat nechtěla, na dotazy nereagovala ani slovenská strana příběhu. Podle médií se nicméně Češi obávali i propojení proruské sítě se slovenskou vládní stranou Směr-SD v čele s premiérem Robertem Ficem a také evropské služby údajně váhaly, zda mají Bratislavě předávat některé informace – bály se, že se dostanou až k politikům, o které se tyto tajné služby zajímají.
Gašpar se později sešel s českou stranou znovu. Ta na něj naléhala, aby dočasnou ochranu ruského agenta zrušil, a šéf SIS slíbil, že to udělá. Podle Denníku N na to však došlo až o několik týdnů později. Celkem tak měl Marčevskij slovenskou ochranu téměř čtyři měsíce. Nyní není jasné, kde se nachází.
Koudelka je klaun, prohlásil Kaliňák
Web Voice of Europe chtělo Česko zařadit nejen na národní, ale i unijní sankční seznam. To ovšem zpočátku blokovala jedna země – Slovensko. Nakonec však návrh prošel.
Zadrženého Ukrajince, který vyhrožoval i českým školám, zřejmě platilo Rusko
Pochyby ohledně spolehlivosti slovenských bezpečnostních složek se objevily i u případu ukrajinského občana, který vyhrožoval slovenským a českým školám. Slovenská policie totiž o raziích v ukrajinském Dnipru informovala dřív, než jak zněla domluva s partnery v Česku, a navíc zamlčela ruskou stopu případu.
Z Česka tehdy zaznívalo, že Slováci akci prozradili s úmyslem očernit Ukrajinu a že zveličili svoji roli v samotném vyšetřování. Slovenský europoslanec a Ficův poradce Erik Kaliňák, který s webem Voice of Europe ochotně komunikoval, zase šéfa BIS Michala Koudelku označil za „klauna“.
Šéf SIS Pavol Gašpar je synem místopředsedy Směru a bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara. Do médií se v minulosti dostal třeba svou nehodou ve svém sportovním voze, který se snažil utajit, nebo opsanou diplomovou prací.