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Slovenský ministr Taraba skončí, vládní SNS se proti němu spojila s opozicí

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  19:03aktualizováno  19:37
Slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba na tiskové konferenci v...

Slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba na tiskové konferenci v Praze (30. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba na tiskové konferenci v...
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Slovenský parlament v úterý vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh při hlasování podpořila kromě poslanců opozice i vládní strana SNS, která odvolání Taraby požadovala od letošního jara a dostala se kvůli tomu do sporu s premiérem Robertem Ficem. Ten dříve řekl, že záležitost může koalici připravit o těsnou většinu v Národní radě, a současně připustil možnost předčasných voleb.

Vyslovení nedůvěry členovi kabinetu sněmovnou podle slovenské ústavy znamená, že hlava státu tohoto ministra odvolá. Pro konec Taraby ve funkci ministra hlasovalo 77 poslanců, potřebný byl souhlas alespoň 76 zákonodárců ve 150členné sněmovně. Poslanci Ficovy nejsilnější vládní strany Směr-SD a zástupci další vládní strany Hlas-SD se hlasování nezúčastnili.

Premiér už prezidentovi Peteru Pellegrinimu příslušný návrh poslal, později však oznámil, že by Tarabovo odvolání ohrozilo vládní většinu v parlamentu. Proto se podle svých slov rozhodl žádost stáhnout. Žádal také Tarabu a šéfa Slovenské národní strany (SNS) Andreje Danka, aby spory urovnali a neohrožovali vládní koalici.

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Danko pak obvinil Fica z porušení koaliční smlouvy, podle níž má šéf každé z vládních stran právo navrhovat jmenování a odvolání příslušných ministrů. V úterý odpoledne SNS nejprve podpořila při hlasování opoziční návrh, aby parlament bez prodlení začal jednat o jejím návrhu vyslovit nedůvěru Tarabovi. Do parlamentní rozpravy, která trvala krátce, se zapojili jen Taraba a Danko.

O Tarabův konec v čele resortu měsíce usilovala právě SNS a zejména její předseda Danko. Ten například vyhrožoval, že SNS nepodpoří otevření schůze parlamentu. Na druhou stranu však opakovaně ujišťoval, že to nebude on, kdo položí vládu. Fico přesto v souvislosti s nastalou situací v posledních dnech mluvil o možnosti předčasných voleb.

Svého původního nominanta na post ministra Tarabu Danko také označil za „profesionálního lháře“ a avizoval, že bude návrh na jeho odvolání předkládat tak dlouho, dokud se nenajde dostatek poslanců. Coby nového ministra životního prostředí by rád dosadil jeho tajemníka Filipa Kuffu, který by ovšem podle opozice a slovenských komentátorů byla pro resort ještě horší volba než Taraba.

Ten by nyní podle médií mohl jako poslanec spolupracovat s několika dalšími politiky a vládě tak zkomplikovat prosazování návrhů v parlamentu, kde se kabinet opírá o většinu tří hlasů.

Odvolání jednoho člena vlády sněmovnou není na Slovensku obvyklé. Například v roce 2022 však parlament vyslovil nedůvěru tehdejší menšinové vládě premiéra Eduarda Hegera.

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