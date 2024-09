Slovenští poslanci odvolali z postu místopředsedy lídra opozice Šimečku

„Tak mě odvolali. Dnes se všechny problémy Slovenska vyřeší. Zlevní potraviny, učitelky a zdravotní sestry budou mít vyšší platy, naše děti přestanou utíkat do zahraničí, do Košic přijedete po dálnici a i ta voda ze sklepů se vypumpuje sama,“ reagoval na hlasování poslanců Šimečka v příspěvku na sociálních sítích.

Pokračoval s tím, že „po 4 600 dnech vlády Roberta Fica konečně přestaneme být nejhorší v předčasných úmrtích, naši mladí nebudou mít druhé nejméně dostupné bydlení v Evropě a milion lidí na Slovensku přestane být ohrožen chudobou“. „Gratuluji Robertu Ficovi, sice mu to trvalo přes třicet let poslancování a premiérování, ale konečně našel svatý grál, jak vládnout pro lidi na Slovensku,“ vzkázal také předsedovi vlády.

„Pane Fico, můžete odvolat místopředsedu parlamentu, ale nemůžete odvolat lídra opozice. Těším se, jak vás porazím ve volbách. Teď mám na to o několik hodin denně víc času,“ dodal.

Návrh předložili vládní zákonodárci a podpořilo ho 76 poslanců, tedy minimální většina potřebná pro sesazení místopředsedy parlamentu. Opoziční strany předem oznámily, že jejich poslanci hlasovat nebudou. Vládní koalice se ve 150členném parlamentu opírá o 79 poslanců, hlasování o Šimečkovi se jich zúčastnilo 77.

Odvolání Šimečky prosazovaly především Slovenská národní strana (SNS) pod vedením Andreje Danka a Ficův Směr-SD. Nebylo jasné, jak se k situaci postaví třetí koaliční strana Hlas-SD, kterou vede ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok.

Například poslanec Hlasu Roman Malatinec si nepřevzal lístek k odvolání Šimečky a pro deník Sme řekl, že „Hlas by měl dělat svoji politiku a neměl by se nechat vtáhnout do tohoto boje“. Nakonec však i hlasy Hlasu přispěly k tomu, že Šimečka končí ve funkci.

Důvodem, pro který ho chtěli vládní politici sesadit, jsou přitom finance jeho rodiny. Fico se svou vládou totiž přišel s tvrzením, že se Šimečkova rodina „přicucla“ na státní dotace a že Šimečka ze své pozice mohl ovlivnit přidělování těchto dotací a grantů. Konkrétně se mluvilo o Šimečkově matce a partnerce a původně celá kauza odstartovala u Nadace Milana Šimečky. Ten byl politikovým dědečkem.

Lídr Progresivního Slovenska (PS) a jeho straničtí kolegové, ale i členové dalších opozičních partají však kauzu označují za uměle vyvolanou a nepodloženou. Šimečka podle nich neudělal nic, co by odůvodňovalo jeho odvolání. Nejenže bylo PS velkou část své existence mimoparlamentní stranou, dotace navíc Šimečkově příbuzným schvalovaly úřady během Ficových vlád.

Během schůze parlamentu z minulého týdne, která trvala téměř do půlnoci, se tak navrhovatelů ptali na Šimečkovo provinění a přišli také s vlastním seznamem lidí ze Směru a SNS a jejich příbuzných, kteří čerpali státní peníze – a navíc ve výrazně vyšším objemu. Vládní poslanci je kvůli tomu kritizovali, protože prý na seznamu míchají hrušky s jablky. Několik z nich také žádalo omluvu.