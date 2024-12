Škrty v platech slovenských zdravotníků platí. Opozice Ficovi předhazuje opilost

Ficův kabinet schválil změny v oblasti specializovaného studia lékařů a vytvoření společné komise s lékařskými odbory (LOZ) pro dohled nad naplňováním předloňského memoranda mezi vládou a lékařskými odbory o zlepšení slovenského zdravotnictví. Součástí schválených materiálů však není zrušení už schválených škrtů v platech lékařů.

Vládní koalice nejprve na začátku října v rámci konsolidačního balíčku ve sněmovně prosadila, že platy zdravotníků porostou pomaleji, než vyplývalo z memoranda z roku 2022. V reakci na rozhodnutí sněmovny rezignovala ministryně zdravotnictví Zuzana Dolinková. Její nástupce Kamil Šaško pak prosadil částečné zrušení uvedených škrtů pro některé skupiny zdravotníků.

Nyní prosazená změna však nadále počítá s tím, že se v příštích dvou letech budou oproti dřívějším pravidlům pomaleji zvyšovat platy například lékařů. Výpovědi přitom podala většina nemocničních lékařů, pracovní poměr by jim měl skončit v závěru prosince. Zvažují také, že přestanou sloužit přesčasy. Odchod si rozmyslí, pokud Ficova vláda naplní jejich požadavky.

Ta se však zavázala, že během jejího funkčního období nebude právní forma státních nemocnic změněna na akciové společnosti. Odbory tvrdily, že bez úpravy způsobu jejich financování by transformace ohrozila fungování nemocnic, které dlouhodobě čelí nedostatku peněz a dluhům. Nyní fungují například jako příspěvkové organizace.

Ministr zdravotnictví ještě před zasedáním vlády uvedl, že je v současnosti většina požadavků memoranda splněná anebo se právě plní. „Tam, kde očekávaný výstup dosud dosažen nebyl, jsem představil jasný plán kroků, které se stanou do konce roku a v průběhu příštího roku tak, jak jsou definované ve smyslu memoranda,“ řekl podle portálu Sme.

LOZ stálo za hromadnými výpovědmi nemocničních lékařů už v roce 2011 za vlády premiérky Ivety Radičové. Tehdy protestní akce lékařů na krátkou dobu ochromila provoz slovenských nemocnic. Následně vláda požadavkům LOZ částečně ustoupila a lékaři se vrátili do práce.

Státní rozpočet a alkohol v parlamentu

Národní rada v úterý schválila návrh státního rozpočtu na příští rok, který předpokládá snížení schodku veřejných financí v přepočtu na 4,72 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z letos původně plánovaných téměř šesti procent výkonu ekonomiky. Návrh státního rozpočtu Slovenska na rok 2025 vychází z předpokladu růstu ekonomiky o 2,2 procenta, s výraznějším zrychlením inflace a s poklesem tempa růstu reálných mezd.

Slovensko navzdory očekávanému zlepšení svého hospodaření ani v příštím roce nebude plnit pravidlo EU, že veřejný schodek by neměl překročit tři procenta HDP. Na tuto úroveň by se slovenský deficit měl podle rozpočtového výhledu snížit až v roce 2027.

„Vládní koalice to má těžké, ale fungujeme. Děkuji všem za rozpočet,“ řekl novinářům po hlasování sněmovny premiér Robert Fico. V proslovu, i s použitím vulgárního výrazu, opětovně kritizoval práci médií, když tvrdil, že lžou. „Přestaňte, do ř*ti, lhát. Přestaňte, do ř*ti, lhát této veřejnosti. Celý den lžete,“ řekl opakovaně na kameru.

Dozaista Pesimista @Pessimist4Sure Tento zúrivý chudák už niekoľko rokov podporuje klamstvá ruskej propagandy.

Podporuje teroristický režim, ktorý nám hrozí jadrovými zbraňami.

Je strojcom organizovaného zločinu na Slovensku.

Klame vždy, keď otvorí ústa!

A ešte má tu drzosť zúrivo nadávať na média. 🤮 https://t.co/sN8w0vaSTi oblíbit odpovědět

Slovenská média minulý týden informovala o problémech koalice, když opozice a trojice nezařazených zákonodárců kolem šéfa Národní koalice Rudolfa Huliaka několikrát zablokovala jednání parlamentu. Využili k tomu nepřítomnosti všech poslanců koalice nebo jejich nejednotný postoj. Vládní strany mají většinu pouze jednoho hlasu.

„Rozpočet je podvodem na občanech. Vláda nešetří na sobě, lidem bere, sobě dává. Je to rozpočet minulosti,“ uvedl poslanec nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Štefan Kišš. Někteří opoziční politici si podle médií stěžovali, že jim Fico v jednacím sále sněmovny ukázal vztyčený prostředník. Mluvil o tom i expremiér a lídr hnutí Slovensko Igor Matovič, který rovněž tvrdí, že byl Fico během schvalování rozpočtu opilý.

O alkoholu ve slovenském parlamentu se přitom v posledních dnech znovu hovoří. Poté, co místopředseda parlamentu a předseda koaliční Slovenské národní strany Andrej Danko na dotaz novinářky odmítl podstoupit test na alkohol a ji samotnou obvinil z opilosti, se debata rozjela naplno. Matovičovi poslanci také chtějí předložit návrh, aby všichni zákonodárci včetně členů vlády přítomných v parlamentu povinně absolvovali zkoušku střízlivosti.

„Přesně tak jako běžní zaměstnanci,“ říká Matovič. Ten už v minulosti třeba přišel k Dankovi s cedulí „on je opilý“. O Dankově zálibě v alkoholu v poslední době mluvil i Huliak – poté, co se s šéfem SNS rozkmotřil. Nikdo z nich zatím konkrétní důkaz o alkoholismu těchto politiků nepředložil, například Danko ovšem už v lednu způsobil dopravní nehodu, kdy narazil do semaforu a ujel domů. Policejní test na alkohol podstoupil až druhý den – s negativním výsledkem a tvrzením, že před jízdou nepil.