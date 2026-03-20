Konkrétní hrozbu ani souvislost uvedeného incidentu se Slovenskem slovenská policie nezaznamenala. Zavedená opatření neupřesnila.
„V návaznosti na tuto situaci byla přijata přiměřená preventivní opatření směřující k posílení bezpečnosti na území Slovenské republiky. Zároveň probíhá intenzivní spolupráce s dalšími bezpečnostními složkami státu s cílem včasné identifikace případných bezpečnostních rizik,“ uvedla slovenská policie.
|
Několik postav polévá sklad benzinem. Žháři zveřejnili záběry z Pardubic
V průmyslovém areálu v Pardubicích v pátek časně ráno hořelo v hale firmy LPP Holding, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. K požáru se podle serveru Aktuálně.cz přihlásila skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael.